Kinh tế đang nghẽn mạch tăng trưởng

Nguyên nhân lớn từ doanh nghiệp nhà nước Nguyên nhân chính làm cho nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm, theo ThS Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright tại Việt Nam là do khu vực DN nhà nước, khu vực tư nhân trong nước và nông nghiệp bị trục trặc. Từ khi các tổng công ty được chuyển ồ ạt sang tập đoàn kinh tế đã bộc lộ yếu kém cơ bản ngày càng rõ rệt, đặc biệt là dưới tác động của bất ổn kinh tế vĩ mô trong nước và khủng hoảng toàn cầu. Sự kém hiệu quả của DN nhà nước, góp phần tạo ra những trục trặc hiện nay của hệ thống ngân hàng và tác động tiêu cực đến khu vực tư nhân và nông nghiệp. Ông Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho rằng DN nhà nước lẽ ra là nơi tin tưởng nhất nhưng giờ lại không đáng tin tưởng, vì không “bật” nền kinh tế dậy được. nguyên nhân từ đâu thì cần phải làm rõ do chính sách, hay do DN kém… Chỉ nói ở diễn đàn, khó mà cứu nền kinh tế Tôi thấy diễn đàn, hội nghị diễn ra ngày một nhiều, vấn đề ông nào đưa ra cũng rất chặt chẽ, có lý lẽ nhưng không thể triển khai, không đi vào thực tiễn. Lý do là gì? Vì chúng ta không đủ tầm, nội dung đề ra không chính xác hay nghiên cứu đúng rồi mà không chuyển tải được đến cơ quan chức năng...? Hoặc những người đưa lên đúng rồi thì sợ nhiệm kỳ, nhóm lợi ích, thành tích, chỗ ngồi của mình… nên dẹp nó sang một bên? chúng ta cứ tổ chức hết hội nghị này đến diễn đàn khác cũng chỉ bài phát biểu này giống như đi diễn thì khó vực dậy nền kinh tế. Ông CAO SĨ KIÊM, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước