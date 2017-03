Kinh tế VN 6 tháng cuối năm: Cơ hội-rủi ro song hành

VNR500 ra báo cáo thường kỳ đầu tiên Top 500 doanh nghiệp hàng đầu VN (VNR) vừa ra báo cáo thường kỳ số tháng 6/2008. Bản tin này sẽ ra hàng tháng, tập hợp các bài nghiên cứu chuyên sâu về kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính… nhằm đặc biệt phục vụ giới doanh nhân ở VN. Hàng tháng, mỗi số báo cáo sẽ tập trung vào một chủ đề cấp bách đang được các doanh nghiệp quan tâm. Số 1 ra mắt trong tình hình nền sản xuất – kinh doanh ở VN đang gặp nhiều khó khăn: lạm phát, lãi suất ngân hàng tăng vọt, TTCK tụt dốc thảm hại. Chủ đề của VNR Quarterly Report số đầu tiên do vậy là “Doanh nghiệp đối phó với lạm phát và suy thoái”. Khá nhiều bài viết hấp dẫn: Dự đoán kinh tế vĩ mô nửa cuối năm 2008, Tận dụng cơ hội của suy thoái kinh tế, Kinh doanh trong thời kỳ suy thoái… Đây đều là các bài nghiên cứu đánh giá độc lập của các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, các vị lãnh đạo những công ty trong “top 500”. Giữ vai trò cố vấn và biên tập của Báo cáo thường kỳ VNR là một gương mặt quen thuộc với giới doanh nhân và nghiên cứu kinh tế ở VN: Tiến sĩ, Giáo sư John Quelch, Phó hiệu trưởng Trường Kinh doanh Harvard. Ông Quelch luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức kinh doanh với độc giả VN. Ở số VNR Quarterly Report đầu tiên này, nhận biết tình hình khó khăn và áp lực đè nặng lên các doanh nghiệp VN hiện nay, ông đã có bài viết vạch ra 8 phương cách đối phó với suy thoái kinh tế. Trong đó, có những lời khuyên thật sự chí tình và cụ thể đối với doanh nghiệp: “Khi thời điểm kinh tế khó khăn xuất hiện, người ta thường có khuynh hướng “ẩn” về quê nhà. Khi quảng cáo, hãy dùng những khung cảnh mái ấm gia đình ấm cúng để thay thế những hình ảnh thể thao, mạo hiểm và chủ nghĩa cá nhân...”. “Vào những giai đoạn bất trắc, không ai muốn để đọng vốn lưu động vào hàng hóa tồn kho quá nhiều. Chiết khấu giảm giá cho việc đặt hàng sớm, tăng đồng tài trợ vốn và chính sách đổi hàng hào phóng sẽ khuyến khích các nhà phân phối nhập hàng và lưu kho các dòng sản phẩm của công ty bạn…”. Trước mắt, VNR Quarterly Report là bản báo cáo nội bộ, cung cấp thông tin và phân tích chuyên sâu phục vụ cho các doanh nghiệp thuộc VNR500 cũng như các đối tác và khách hàng của họ. Một điểm có thể coi là đặc biệt của ấn phẩm này, đó là trong khi đại đa số các phân tích và dự báo vĩ mô thời gian qua đều được tiến hành bởi các tổ chức nước ngoài và nhằm phục vụ nhà đầu tư nước ngoài, thì Báo cáo thường kỳ VNR sẽ hướng tới đưa ra những nhận định, đánh giá độc lập của VNR cùng các đối tác.