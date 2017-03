Kinh tế - xã hội tháng 4: Đã có dấu hiệu khả quan

Nhận định trên của Thủ tướng trong phiên họp Chính phủ hai ngày đầu tháng 5 được Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thuật lại hôm qua (5-5) trong buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ. Các chỉ dấu sáng sủa hơn được thể hiện qua việc sản xuất công nghiệp tăng trưởng ba tháng liên tiếp sau lần suy giảm tháng 1. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp bốn tháng tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này dù chỉ bằng gần 1/5 mức tăng của cùng kỳ năm 2008 (16,4%) nhưng rất đáng mừng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng, nhiều thị trường nhập khẩu hàng Việt Nam bị thu hẹp.

Chỉ dấu tiếp theo được Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Lê Đức Thúy dẫn ra từ kết quả khảo sát của một tổ chức quốc tế, trong đó 60% người dân được hỏi tin rằng Việt Nam đến cuối năm nay sẽ vượt qua khó khăn. Tỷ lệ này cao hơn khá nhiều so với các nước trong khu vực, phản ánh chỉ số niềm tin lạc quan của dân Việt.

Tuy nhiên, cũng có những khó khăn ngày càng lộ rõ, nhất là trong lĩnh vực thu chi ngân sách - yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thu ngân sách tháng 4 dù tăng hơn 11,3% so với tháng trước, song tính chung cả bốn tháng mới đạt 31,4% dự toán, chỉ bằng 83,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, so với dự toán, ngân sách hụt thu hơn 267.800 tỷ đồng. Áp lực ngày càng nặng tới ngân sách sẽ phải được theo dõi sát sao trong những tháng tới, nhất là trong hoàn cảnh Chính phủ quyết định mạnh tay chi cho các chương trình an sinh xã hội vốn không sinh lãi tức thời.

Một trong những chương trình an sinh được Chính phủ thảo luận trong cuộc họp thường kỳ này là đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Với dự tính ngân khoản hơn 32.600 tỷ đồng, đề án này nhằm tới mục tiêu đào tạo nghề cho 12 triệu lao động ở các vùng quê, trong đó chú trọng bồi dưỡng năng lực quản lý của cán bộ, công chức cấp xã. Dự kiến đề án sẽ được hoàn thiện để Chính phủ phê duyệt trong phiên họp tháng 6.