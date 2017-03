Ký hợp đồng tư vấn lập dự án Nhà máy nhiệt điện than Thái Bình 2

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1) vừa ký kết hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện than Thái Bình 2 (địa điểm xây dựng tại xã Mỹ Lộc - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình).

Nhà máy nhiệt điện than Thái Bình 2 có quy mô công suất 2 x 600MW sử dụng công nghệ tua bin ngưng hơi truyền thống. Nhiên liệu chính sử dụng than cám 5 lấy từ nguồn than trong nước và có tính đến than nhập khẩu. Nhiên liệu phụ, dầu FO được cung cấp từ các nhà máy lọc dầu trong nước hoặc nhập khẩu.

Hợp đồng tư vấn dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện than Thái Bình 2 là một gói thầu có quy mô lớn bao gồm nhiều hạng mục và có yêu cầu gấp về tiến độ. Đây là một gói thầu có tính chất yêu cầu kỹ thuật cao, công suất các tổ máy lớn nhất so với các nhà máy nhiệt điện đốt than hiện nay ở Việt Nam.

Theo tiến độ, Nhà máy nhiệt điện than Thái Bình 2 sẽ được đưa vào vận hành vào năm 2013 - 2014, kết hợp cùng với Nhà máy nhiệt điện than Thái Bình 1- Trung tâm Điện lực Thái Bình sẽ cung cấp một lượng điện năng với công suất 1.800 MW nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của khu vực Thái Bình - Nam Định - Hưng Yên./.