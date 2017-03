Ký kết sản xuất thịt heo sạch

Trong quá trình thực hiện dự án, phía Canada sẽ khảo sát điều kiện sản xuất, lấy mẫu về vệ sinh an toàn thực phẩm ở một số cơ sở chăn nuôi heo tại TP.HCM. Sau đó chọn ra mô hình để hỗ trợ quy trình sản xuất an toàn bằng công nghệ tiên tiến. Dự án FAPQDC đã đầu tư ở nhiều tỉnh để phát triển các ngành hàng nông sản như trái cây, rau sạch. Hiện có 15 tỉnh, thành được chọn thực hiện mô hình sản xuất an toàn theo quy trình công nghệ cao của Canada.

TR.H