Kỷ lục sốt vàng: 26,7 triệu đồng/lượng và 1.113 USD/ounce

Với tốc độ tăng giá đến từng giờ từng phút (xem biểu đồ), giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 130.000 đồng/chỉ, chưa kể thuế và các chi phí khác.

Nơi tích cực mua, nơi dè dặt

Tại các cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu, SJC... tại Hà Nội, số người đến bán rất dè dặt nhưng người mua vào khá lớn khi giá vàng bán ra chính thức cán mốc 26,15 triệu đồng/lượng vào lúc chốt phiên giao dịch cuối buổi sáng.

Tuy nhiên, nhu cầu mua tích trữ của người dân chưa dừng lại. Đại diện Công ty Bảo Tín Minh Châu cho biết trong ba ngày cuối tuần qua, cửa hàng này bán bình quân 800-1.000 lượng/ngày, gần gấp đôi so với những ngày trước đó. Trong khi cửa hàng chỉ thu gom từ dân chúng khoảng 100-200 lượng/ngày. Thực tế, nguồn cung vàng còn rất hạn chế.

Giá vàng bán ra đột biến từng giờ trong ngày 9-11. Đồ họa: Kim Phượng

Diễn biến giá vàng tuần qua. Đồ họa: Kim Phượng

Còn tại TP.HCM, tình hình diễn biến theo chiều hướng ngược lại, giao dịch của các cửa hàng vàng trong ngày 9-11 không cao. Đến 16g55 chiều giá niêm yết của Eximbank là 26,655 triệu đồng, còn của Bảo Tín Minh Châu Hà Nội chạm mốt 26,7 triệu.

Giá vàng không đúng quy luật cung cầu

Còn theo một chuyên gia kinh doanh vàng thuộc Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Việc giá vàng lên cao nhưng một bộ phận dân cư vẫn tăng cường mua vào là có yếu tố tâm lý. Nhà đầu tư trên thị trường vàng tỏ ra sốt ruột khi thấy giá vàng tăng từng giờ với nhiều kỷ lục mới. Họ cho rằng giá vàng còn lên cao nữa trong thời gian tới.

Phân tích của William L. Watts trên Market Watch (Luân Đôn) và The New York Times, hiện tượng tăng giá vàng đang bị chi phối từ thị trường Nhật và Hong Kong thể hiện nỗi lo lắng của các nhà đầu tư từ sự suy yếu của đồng đôla Mỹ và thâm hụt ngân sách đang phình to ở Mỹ và châu Âu.

Dẫu sao thì mọi biến động trong ngắn hạn có tác động đa phần bởi tâm lý, việc giá vàng trong nước cao hơn thế giới gần 1,3 triệu đồng/lượng như chiều qua là bất hợp lý, không phản ánh đúng cung cầu. Sẽ xuất hiện những hiện tượng điều chỉnh vào một thời điểm không xa, Reuters phân tích: Giá USD tăng đến ngưỡng tâm lý 19.000 đồng chiều qua có liên quan đến nhu cầu nhập vàng.

Với thị trường ngoại tệ, giá USD và euro tiếp tục được Ngân hàng nhà nước điều chỉnh tăng. Ngày 9-11, Ngân hàng nhà nước đã công bố tỷ giá liên ngân hàng ở mức 17.018 đồng/USD, nhích lên so với ngày 6-11. Tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng thương mại là 17.869 đồng/USD. Điều này thể hiện quan điểm tiếp tục điều chỉnh giá liên ngân hàng để làm tăng tỷ giá giao dịch trong biên độ và sự kiểm soát của Ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, tại thị trường tự do, giá USD đạt mức 18.800 đồng/USD (mua vào) - 18.900 đồng/USD (bán ra). Giá euro tăng gần 27.500 đồng/euro (mua vào) - khoảng 27.900 đồng/euro (bán ra).

LÊ THANH - Q.TRUNG