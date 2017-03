Kỳ vọng Fed tiếp tục bơm tiền, giá vàng có thể còn đi lên

Mở đầu tuần giao dịch với mức sụt giảm nhẹ, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới tuần qua đã bất ngờ vọt mạnh từ mức 1316,6 USD/ounce của phiên trước đó lên trên 1345 USD/ounce ở phiên ngày thứ Ba, trước khi đóng cửa tại 1341,2 USD/ounce.





Giá vàng đã đi lên khoảng 7% trong hai tuần qua

Sau một phiên điều chỉnh lấy đà, giá kim loại quý này đã tăng tốc vững chắc trong hai phiên cuối tuần để chốt tuần tại 1352,9 USD/ounce, vượt qua ngưỡng cản quan trọng 1350 USD/ounce, và tăng 3,2% so với tuần trước. Tương tự hợp đồng vàng giao tháng 12 trên sàn New York cũng lên mức 1352,5 USD/ounce, tăng 2,9%.

Như vậy chỉ trong hai tuần gần đây, giá vàng đã tăng khoảng 7%. Sở dĩ giá vàng tăng khá mạnh là do những dữ liệu kinh tế của Mỹ không đạt mức kỳ vọng, khiến các nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ tiếp tục duy trì gói kích thích kinh tế hiện tại đến đầu năm sau.

Theo số liệu việc làm tháng 9 được Bộ lao động Mỹ công bố, chỉ có 148.000 việc làm phi nông nghiệp mới được tạo ra, thấp hơn con số kỳ vọng là 180.000. Bên cạnh đó việc đồng USD suy yếu so với các ngoại tệ mạnh khác cũng giúp sức cho giá vàng đi lên..

Nhận định về giá vàng tuần tới, 20/26 chuyên gia tham gia khảo sát của Kitco tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng, áp đảo so với 5 ý kiến ngược lại. Chỉ duy nhất một người cho rằng giá vàng sẽ dao động quanh mức hiện tại.

Bob Haberkorn, nhà môi giới cao cấp thị trường hàng hóa của RJO Futures gọi diễn biến của giá vàng phiên thứ Năm vừa qua là “ấn tượng cho những người tin vào giá sẽ lên”. Bởi với việc giá tăng gần 38 USD/ounce tuần này, thị trường đang khiến giá kim loại quý này còn tăng trong tuần tới, chuyên gia này nhận định.

Một phần của yếu tố quyết định liệu giá vàng có giữ được mốc 1350 USD/ounce hay không tùy thuộc vào phản ứng của thị trường sau khi các hợp đồng quyền chọn tháng 11 đến hạn, George Gero, chiến lược gia kim loại quý kiêm phó chủ tịch của RBC Capital Markets Global Futures phân tích.

Ông Gero cho rằng một vài trong số những đợt bán ra hôm thứ Sáu xuất phát từ những nhà giao dịch muốn đóng trạng thái sớm. “Nếu thị trường đóng cửa trên 1350 USD/ounce khi quyền chọn hết hạn, mức giá còn đi lên cao hơn nữa”.

Giá vàng thời gian qua vẫn gặp khó khăn trong việc vượt qua mốc 1350 USD/ounce. Những tuần gần đây thị trường thường bị kẹp trong vùng giá 1280 – 1350 USD/ounce và nhu cầu vàng vật chất chỉ xuất hiện khi giá thấp, trong khi các quỹ giao dịch hoán đổi sẽ bán ra khi giá lên cao.

Một nhà giao dịch kim loại quý tại một ngân hàng kinh doanh vàng cho biết ông tin giá sẽ đi lên trong tuần tới. “Yếu tố bất lợi duy nhất lúc này đó là mức phí giao dịch trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải đang giảm. Điều này cho thấy người Trung Quốc đang bán vàng. Nhưng nó có thể chỉ là hoạt động chốt lời”

Frank Lesh, nhà môi giới kiêm phân tích tại FuturePath Trading chỉ ra rằng, trên đồ thị kỹ thuật có một vài chỉ số cần nhớ. Ông tin rằng giá vàng có khả năng xoay quanh vùng hiện tại bởi t hị trường cần củng cố lại sau những đợt tăng vừa qua.

“Vàng đã tháo lui hơn 50% khỏi vùng 1434 USD xuống 1251 USD. Trung điểm hiện là 1342 USD và sẽ là một vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu nhìn vào vùng giá năm nay từ 1182 USD – 1704 USD, thị trường vẫn còn mất nhiều thời gian để đạt được vùng trung điểm 1443 USD, trong đó 1381 USD là mức trở lại xu hướng cũ (Fibonacci).

Vàng đã vượt lên đường đi xuống và hiện duy trì trên mức trung bình 20 ngày. Vàng đang được giao dịch ngược chiều với USD và mối tương quan ngược lúc này đang rất mạnh”, Lesh khẳng định.

Tuần tới, phiên họp của Ủy ban thị trường mở Mỹ sẽ diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư. Thị trường đều tin tưởng mạnh mẽ rằng cơ quan này sẽ tiếp tục duy trì chương trình kích thích kinh tế.

Các nhà phân tích cho rằng sự kết hợp giữa thiếu dữ liệu kinh tế do chính phủ Mỹ đóng cửa, và tổn thất mà nền kinh tế phải chịu do sự đóng cửa này là hai trong số những lí do Fed sẽ tiếp tục chương trình mua trái phiếu hiện tại.

