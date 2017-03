Lại có dấu hiệu thừa tiền

Có tín hiệu dư thừa USD khiến từ đầu tháng 9, ngân hàng Nhà nước đã tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ 16.495 đồng lên 16.513 đồng/USD, tiến hành mua USD nhằm giảm bớt nguồn cung USD dư thừa trên thị trường, giúp đưa tỷ giá VND/USD tăng lại.

Lại dư thừa đô la

Chính nhờ hai hỗ trợ này mà tỷ giá USD tăng nhẹ gần đây.

Tuy nhiên, USD vẫn còn “ứ đọng” nhiều, bởi các ngân hàng vẫn chưa sử dụng hết biên độ dao động tỷ giá cộng (trừ) 2%, và vẫn thủng thỉnh mua vào với giá mua thấp hơn trần biên độ nhiều. Như ngày 18.9, chênh lệch giữa tỷ giá ở ngân hàng (16.670 đồng/USD) và tỷ giá bình quân (cộng thêm trần biên độ là 16.843 đồng/USD) là 173 đồng.

Một biểu hiện khác nữa là tỷ giá USD trên thị trường tự do vài ngày nay thấp hơn giá ngân hàng công bố khoảng 30 - 50 đồng/USD. Cụ thể, ngày 16.9, 16.500 đồng “ăn” 1 USD; ngày 18.9, giá mua là 16.600 đồng/USD. Một chủ tiệm thu đổi ngoại tệ cho biết thời gian gần đây, khá nhiều người tới bán USD nên tỷ giá giảm nhẹ.

Theo ông Nguyễn Phước Thanh, tổng giám đốc Vietcombank, cung USD tăng không phải từ nguồn huy động, bởi như ở Vietcombank huy động ngoại tệ không tăng nhiều so cùng kỳ năm ngoái. Theo ông, có ba lý do khiến tỷ giá tăng. Thứ nhất, lượng USD dương của nhu cầu thanh toán do Nhà nước hạn chế nhập khẩu, ưu tiên đẩy mạnh xuất khẩu. Thứ hai, nhập khẩu bị hạn chế nên một lượng USD “ứ” lại ở nhiều ngân hàng. Cuối cùng là lâu nay tỷ giá không biến động nhiều khiến không ít người dân không còn muốn nắm giữ mà đẩy bán khiến cung USD tăng cao.

Theo nhận định của ngân hàng HSBC Việt Nam, xuất hiện dấu hiệu dư thừa tiền đồng trong hệ thống. Lãi suất tiền đồng tiếp tục trượt giảm từ đầu tháng 9. Lãi suất qua đêm đang chào ở mức 14,5%/năm và kỳ hạn cho đến một tháng là 16,5%/năm. Hơn nữa, có khá nhiều khoản chào cho vay kỳ hạn dài, những kỳ hạn mà trước đây hiếm thấy. Tuần rồi, lãi suất chào ba tháng giảm xuống còn 17,5%/năm và 18%/năm. Tình hình cho thấy lãi suất sẽ tiếp tục giảm thêm nữa.

Có khoảng 7.000 tỉ đồng được bơm vào hệ thống thông qua các hợp đồng mua lại trên thị trường mở. Còn khoảng 13.000 tỉ đồng tín phiếu kho bạc sắp đến hết hạn từ nay đến hết tháng. Theo tình hình dư thừa hiện tại trong hệ thống thì ngân hàng Nhà nước cần cân nhắc đến việc phát hành tín phiếu kho bạc mới để giảm bớt lượng tiền thừa.

Tỷ giá sẽ ra sao?

Mùa kiều hối sắp về dự kiến đạt 8 tỉ USD, tăng 60% so với năm ngoái sẽ là một nguồn cung USD lớn cho ngân hàng, cho nhu cầu nhập khẩu cuối năm. Yếu tố cung USD từ vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài hiện không được đánh giá cao, vì thị trường tài chính toàn cầu đang đối mặt với sóng gió, thì các khoản đầu tư mới sẽ được xem xét thận trọng hơn.

Theo ông Nguyễn Phước Thanh, tình hình tỷ giá tăng hay giảm còn phụ thuộc vào sự bình ổn thị trường của ngân hàng Nhà nước. Nhà nước với quyết tâm đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu nhằm kiềm chế lạm phát; cùng với nguồn dự trữ ngoại hối 20,7 tỉ USD (tính đến tháng 6.2008) ở ngân hàng Nhà nước, tỷ giá VND/USD được các chuyên gia cho là sẽ không biến động nhiều.