Lại có đợt giảm lãi suất tiết kiệm?

Ngày 9/6, biểu giá lãi suất niêm yết của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) bất ngờ giảm từ 0,1 – 0,3%/năm ở một số kỳ hạn gửi ngắn.

Cụ thể, nếu trước đây mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 1 tháng ở mức 5,3%/năm thì nay đã giảm về 5,1%/năm, giảm 0,2%/năm. Kỳ hạn 3 tháng giảm nhẹ 0,1%/năm, từ mức 5,7%/năm về 5,6%/năm. Kỳ hạn gửi 6 tháng giảm từ 6%/năm về 5,9%/năm. Riêng kỳ hạn 12 tháng vẫn được ngân hàng giữ nguyên ở mức 7%/năm.

Biểu lãi suất huy động của Vietcombank từ 9/6 điều chỉnh giảm ở một số kỳ hạn ngắn

Tới giao dịch tại nhánh nhà băng này trên đường Ngô Quyền chiều 9/6, chị Hằng (Lê Thánh Tông – Hà Nội) tỏ ra khá bất ngờ khi nhân viên giao dịch tại quầy thông báo mức lãi suất kỳ hạn gửi 6 tháng giảm về còn 5,9%/năm. Như vậy so với trước đây, mức lãi này giảm 0,1%/năm. Nghĩa là, nếu khách hàng gửi tiết kiệm số tiền 200 triệu đồng trong vòng 6 tháng thì khoản lãi lĩnh cuối kỳ sẽ bị “hụt” 200.000 đồng so với nếu gửi cách đó vài ba ngày, khi đợt điều chỉnh lãi suất mới chưa áp dụng.

Trong khi đó, theo khảo sát của Infonet, biểu lãi suất của một số “ông lớn” khác như Eximbank, BIDV, Techcombank… hiện vẫn được giữ nguyên. Đơn cử, biểu lãi suất của Eximbank áp dụng từ ngày 26/5, kỳ hạn gửi 1 -3 tháng lãi suất đối với tiền gửi VND lĩnh lãi cuối kỳ là 5,7%/tháng, kỳ hạn 6 tháng là 6,5%/năm; kỳ hạn 7-9 tháng “căng” mức 6,7%/năm; kỳ hạn 12 tháng lãi suất 7,3%/năm.

Sau đợt điều chỉnh giảm lãi suất huy động tiết kiệm bằng VNĐ từ ngày 8/4 tới nay, Techcombank đã 2 lần đưa ra biểu lãi suất mới vào ngày 14/5 và 27/5, thế nhưng mức lãi suất các kỳ hạn gửi vẫn được giữ nguyên. Hiện, mức lãi suất sản phẩm tiết kiệm thông thường đối với khách hàng cá nhân kỳ hạn 1 tháng lĩnh lãi cuối kỳ là 5,6%/năm; 3 tháng lãi suất 5,94%/năm; 6 tháng là 6,24%/năm và 12 tháng là 7,12%/năm. Tuy nhiên, khách hàng gửi sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm thường, các hình thức lãnh lãi, các kỳ hạn gửi sẽ được Techcombank “cộng” thêm cho khách hàng gửi từ 0,1-0,3%/năm.

Việc Vietcombank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động tiết kiệm bằng VNĐ ngày 9/6 có thể sẽ mở đầu xu hướng giảm tiếp lãi suất của toàn hệ thống ngân hàng trong thời gian tới? Còn nhớ, trong các đợt giảm lãi suất trước đây trên thị trường tiền tệ, Vietcombank luôn luôn là nhà băng đi “tiên phong”.

Những diễn biến trên thị trường tiền tệ gần đây khiến giới ngân hàng nhận định, khả năng lãi suất sẽ rơi xuống thấp hơn nữa trong thời gian tới hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi, tiền huy động đầu vào đang dư thừa, trong khi đầu ra tăng không tương ứng, buộc các nhà băng phải tính toán giảm lãi suất để cắt giảm chi phí đầu vào.

Số liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tính tới cuối tháng 4, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng mới đạt 0,62% so với cuối năm 2013. Tổng phương tiện thanh toán tăng 3,9% so với cuối năm 2013. Huy động vốn tăng 3,09% so với cuối năm 2013.

Trong khi đó, số liệu giao dịch hệ thống ngân hàng từ 26-30/5, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng giảm. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm trong tuần ở mức 2,16%/năm, giảm 1,26%/năm so với so với tuần từ 19 - 23/05/2014; các kỳ hạn dưới 6 tháng còn lại, lãi suất bình quân trong tuần dao động trong khoảng 2,7% - 4,82%/năm, giảm từ 0,11% - 1,02%/năm.

Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đang giảm và tín dụng vẫn bế tắc đầu ra trong khi nguồn tiền được huy động vào các nhà băng vẫn ổn định. Lãi suất huy động của các nhà băng tiếp tục giảm cũng trùng với thông điệp của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đưa ra hồi đầu năm, nếu có điều kiện mặt bằng lãi suất sẽ giảm tiếp 1-2% trong năm 2014.

Theo Trường Giang/Infonet