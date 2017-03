Lại đến giá USD bị “phù phép”

Ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng nhà nước: Cần bình tĩnh để tránh bị thiệt hại! . Thưa ông, chưa bao giờ tỷ giá USD/VND lên đến 17.500 đồng/USD, xin ông cho biết nguyên nhân? + Nguyên nhân chính đẩy giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh là do nhu cầu mua USD từ người dân. Tâm lý này bắt nguồn từ những thông tin không thuận lợi như tỷ lệ lạm phát tiếp tục tăng cao trong tháng 5 vừa được công bố và chắc chắn có yếu tố đầu cơ. . Vậy những biến động tỷ giá trên thị trường tự do có thực sự đáng lo ngại, thưa ông? + Quy mô của thị trường tự do so với thị trường chính thức là rất nhỏ, không thể gây nên những xáo trộn đối với hoạt động tài chính, tiền tệ và sản xuất kinh doanh của nền kinh tế. Biến động do tâm lý trên thị trường tự do như hiện nay không thực sự đáng lo ngại. Điều đáng lo ngại là ở chỗ nguy cơ rủi ro thua thiệt của nhiều người dân, lúc thì đổ xô đi bán USD khi tỷ giá thấp, lúc thì đổ xô đi mua đẩy giá USD lên cao, cũng như những rủi ro mua phải ngoại tệ giả trên thị trường tự do không được nhà nước kiểm soát. . Với tình hình hiện nay, ông có lời khuyên gì với những người dân đang đi mua ngoại tệ trên thị trường? + Theo tôi, mỗi người đều có những kỳ vọng riêng của mình. Tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất đối với mỗi người là phải hết sức bình tĩnh, tránh bị ảnh hưởng từ những thông tin không sát thực, dẫn đến những thiệt hại về kinh tế không đáng có. . Trong thời gian tới, chính sách tỷ giá của Ngân hàng nhà nước sẽ đi theo hướng nào? + Trước hết, tỷ giá hối đoái tiếp tục được điều hành theo hướng duy trì ổn định, mức biến động tỷ giá trong năm 2008 ở mức tăng, giảm 2% đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Ngân hàng nhà nước vẫn tiếp tục can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại tệ để đảm bảo duy trì tỷ giá ở mức ổn định hợp lý, theo sát cung-cầu thực tế trên thị trường này, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế. Ngân hàng nhà nước đủ khả năng can thiệp để tỷ giá không có biến động lớn, gây xáo trộn hoạt động của các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp. LÊ THANH thực hiện