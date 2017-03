Lại đổ xô đi mua vàng ở TP HCM và Hà Nội

Tính đến 9h30 sáng nay, Tập đoàn DOJI báo giá vàng SJC ở 44,75 - 44,95 triệu đồng một lượng, tăng 180.000 đồng so với sáng qua. Vào cùng thời điểm, Sacombank-SBJ được niêm yết ở mức 45,45- 45,65 triệu đồng một lượng.



Còn nếu so với chiều qua, giá sáng nay đã phục hồi đáng kể. Hôm qua, thị trường vàng tiếp tục gây sốt khi hầu hết các doanh nghiệp đều giảm mạnh niêm yết vào buổi chiều, có nơi xuống chỉ còn 44,3 triệu đồng ở chiều bán ra và 44,1 triệu đồng chiều mua vào.



Diễn biến giảm này đã tiếp tục châm ngòi cho đợt đổ xô đi mua vàng tại TP HCM và Hà Nội.







Vàng giảm giá mạnh hôm qua khiến người dân dổ xô đi mua. Ảnh: sify,com

Theo Thanh Bình (VNE)



Tại Tổng công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, tổng lượng giao dịch của hôm qua lên tới 20.000 lượng, gấp 3 lần so với đợt xếp hàng mua vàng hôm 23/11. Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI cho biết tổng lượng giao dịch hôm qua cũng đạt 5.000 lượng vàng, cao hơn gấp 5 lần so với những ngày ảm đạm trước đó. Trong số này, có tới 80% là lượng vàng bán ra cho khách.Ngược lại, Sacombank-SBJ cho biết lực mua vào bán ra vàng miếng thương hiệu này đều yếu, chỉ đạt khoảng 1.500 lượng.Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng nhẹ tại London hôm qua, có lúc vượt 1.700 USD nhưng chốt phiên không thay đổi nhiều so với đầu ngày khi thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn.Các chuyên gia nhận định nhu cầu vàng vật chất đang tăng nhẹ tại châu Á sau khi giá giảm 5% kể từ ngày 8/11. "Lực mua vàng tại châu Á, đặc biệt là các nước như Việt Nam, Thái Lan đang rất mạnh", Bernard Sin, người đứng đầu bộ phận tiền tệ và kim loại quý của quỹ MKS Finance SA ở Geneva, Thụy Sĩ cho biết.Thị trường vàng đang hướng đến tuần giảm giá thứ 2 liên tiếp khi các nhà đầu tư bán vàng để bù đắp tổn thất ở những thị trường khác.