Lại găm xăng chờ tăng giá?

Tại Bình Dương, một số cây xăng treo bảng thông báo “Hết xăng, máy hư, do cúp điện...”. Trên đường tỉnh lộ 747 đi qua thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên có đến ba cây xăng nằm cách nhau chỉ khoảng 2-3 km như cây xăng Quảng Phương, Tân Ba và Phước Tèo đồng loạt treo bảng thông báo nghỉ bán. Thị xã Dĩ An cũng có một số cây xăng đóng cửa cùng lý do cúp điện, hết hàng. Cụ thể, Trạm xăng dầu số 3 thuộc Công ty TNHH một thành viên Cần Giờ thông báo cúp điện nghỉ bán cả ngày 26-8.

Nhiều cây xăng ở Bạc Liêu cũng mở cửa trễ, đóng cửa sớm hoặc gắn bảng thông báo hết xăng. Trưa 25-8, đại lý xăng dầu Đạt Tâm (xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) đã đóng cửa trước đó, thông báo hết xăng. Cây xăng Trà Kha trên đường Võ Thị Sáu, phường 8, TP Bạc Liêu cũng đóng cửa trước 17 giờ ngày 26-8. Theo các người dân, các cây xăng này đã mở, đóng cửa với giờ giấc bất thường trong nhiều ngày qua.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trần Văn Tùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Bình Dương, cho biết hiện tượng một số cây xăng ngừng bán hoặc bán hàng hạn chế là do ảnh hưởng tâm lý từ thông tin đề nghị tăng giá xăng lên thêm hơn 1.200 đồng/lít nên có một số cây xăng không dám nhập nhiều xăng. Ông Tùng khẳng định cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm nếu phát hiện ngừng bán để đầu cơ.

Tại Bạc Liêu, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cũng đã chỉ đạo Sở Công Thương, Chi cục QLTT tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử phạt nghiêm các trường hợp có biểu hiện găm hàng chờ tăng giá.

NLX