Lãi, lỗ vì biến động tỉ giá ngoại tệ!

Số tiền lãi này góp một phần đáng kể trong tổng số lợi nhuận hơn 1.400 tỉ đồng mà Vinafood 2 đạt được trong năm qua.

Vinafood 2 được biết đến như một tổng công ty xuất khẩu gạo hàng đầu của VN khi nắm gần 40 công ty thành viên, liên kết. Trong năm 2010, Vinafood 2 xuất khẩu 3,1 triệu tấn gạo, chiếm hơn 50% lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Do chi phí đầu vào tính bằng tiền Việt nhưng khi xuất khẩu thu về USD nên khi tỉ giá ngoại tệ biến động, Vinafood 2 lãi lớn. Ví dụ, tính toán ban đầu của Vinafood 2, 1 USD thu về từ xuất khẩu sẽ quy đổi 19.500 đồng nhưng có thời điểm 1 USD đổi được 21.000 đồng. Tức Vinafood 2 lãi tới 1.500 đồng cho 1 USD. Chưa kể số ngoại tệ thu về được Vinafood 2 cho doanh nghiệp có nhu cầu vay lấy lãi. Do vậy, biến động tỉ giá trong năm qua khiến Vinafood 2 kiếm được bội tiền mà không phải dụng công nhiều.

Câu chuyện Vinafood 2 lãi lớn nhờ biến động tỉ giá khiến chúng ta liên tưởng tới hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) mới đây công bố con số lợi nhuận chưa tương xứng với doanh thu. Theo đó, trong năm 2010, dù hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh trên mọi phương diện nhưng VNA chỉ lãi 350 tỉ đồng. Doanh thu cao nhưng lợi nhuận thấp là do trong năm qua, VNA phải trích 1.000 tỉ đồng cho quỹ phòng ngừa rủi ro và bảo toàn vốn do chênh lệch tỉ giá mang lại. Nếu không phải trích cho quỹ phòng ngừa thì năm 2010, VNA đã lãi gần 1.400 tỉ đồng. Khác với Vinafood 2, phần lớn chi phí đầu vào của VNA như xăng dầu phải nhập khẩu và thanh toán bằng ngoại tệ, trong khi sản phẩm bán ra được tính bằng tiền Việt. Vì vậy, khi xảy ra biến động tỉ giá theo hướng tiền Việt mất giá so với USD thì kinh doanh của VNA sẽ gặp thiệt thòi.

Thực tế trong năm qua, nhiều doanh nghiệp có đặc thù kinh doanh giống VNA sẽ ở trong tình cảnh hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt nhưng lợi nhuận thu về không cao, thậm chí còn có nguy cơ thua lỗ.

