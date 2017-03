Lại một giám đốc xin được chết vì nợ thuế

Lá đơn "xin được chết" đã được viết sáng 21/11, Giám đốc Bùi Huy Thức dự kiến gửi cho lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan.

Ông Thức cho biết mình rất cảm thông với trường hợp của lãnh đạo Công ty TNHH Nhật Tân ở tỉnh Tây Ninh, đã rơi vào cảnh cùng quẫn đến mức phải xin đi tù.

"Với số tiền 1,5 tỷ đồng mà ông Trương Thành Niên và ông Trương Hoàng Dũng phải làm đơn đi ở tù để trốn nợ thì tôi chỉ còn nước xin được xử bắn, vì số tiền nợ thuế đang treo trên đầu cỡ khoảng 6 tỷ đồng ", ông Thức than thở với VnExpress.

Sự việc xảy ra vào cuối năm 2004 khi Technoimport và 22 doanh nghiệp nhập khẩu ôtô bị cơ quan hải quan đưa vào "danh sách đen", do nghi ngờ khai thấp giá nhập khẩu để trốn thuế. Số tiền mà hải quan phát lệnh truy thu với Technoimport là 20,1 tỷ đồng. Sau hơn hai năm điều tra, tham vấn giá, số nợ của Technoimport được hải quan giảm dần xuống 10,7 tỷ đồng (tháng 4/2006) và đến thời điểm này, số thuế còn treo là 6,1 tỷ đồng.

Tranh cãi kéo dài không đi đến hồi kết, hải quan liên tục cho rằng doanh nghiệp lợi dụng việc tính thuế theo GATT để khai giá thấp hơn thực tế. Còn phía nhà nhập khẩu thì cam kết làm đúng theo quy định của Luật Thuế xuất nhập khẩu và sẵn sàng đối chứng trước pháp luật. Sau hai lần hòa giải không thành, hải quan quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan công an.

Trong thời gian chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan thứ ba này, hai bên thống nhất giải pháp doanh nghiệp được gia hạn thuế mỗi tháng một lần và được kinh doanh buôn bán bình thường, còn hải quan tiếp tục xem xét để thu về số thuế mà nhà nhập khẩu còn "treo".

Thế nhưng từ cuối tháng 10 đến nay, Technoimport không nhận được văn bản giải tỏa cưỡng chế theo định kỳ mỗi tháng một lần của cơ quan hải quan. Ông Thức cho biết, hơn 20 ngày trôi qua, toàn bộ hoạt động xuất nhập khẩu của công ty bị ngừng trệ. Công ty cũng không được khai báo thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu, trong khi đó hàng hoá đã về rất nhiều tại các cửa khẩu trong cả nước với tổng trị giá khoảng 70 tỷ đồng, chưa kể các chi phí phát sinh.

"Sau 7 văn bản đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan xem xét không có kết quả, cùng quẫn lắm tôi mới nghĩ đến bước đường cùng", ông Thức nói.

Ông Thức cho rằng nếu nói doanh nghiệp sai, hải quan phải có bằng chứng và Technoimport sẵn sàng đối chứng trước tòa. Còn nếu chưa có bằng chứng cho thấy doanh nghiệp gian lận thuế thì đề nghị cơ quan quản lý tháo "cái án" treo cho doanh nghiệp để họ được yên ổn làm ăn. "Tôi đã quá mệt mỏi khi phải theo kiện suốt 3 năm qua. Nếu cơ quan công an kết luận Technoimport làm sai, tôi sẵn sàn chịu trách nhiệm trước pháp luật", ông Thức nói thêm.

Trao đổi với VnExpress chiều nay, ông Lê Thành Hiện - Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan - cho biết toàn bộ hồ sơ liên quan đến Technoimport đã được chuyển sang cơ quan Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (C15), Bộ Công an. Ai đúng ai sai, doanh nghiệp nào trốn thuế sẽ do cơ quan công an điều tra và thông báo kết luận.

"Hiện chúng tôi chưa nhận được thông báo nào từ phía cơ quan công an. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp thắc mắc cũng có thể liên hệ trực tiếp với C15 để tìm hiểu cho rõ", ông Hiện nói.