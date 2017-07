Lãi ngàn tỉ, TKV vẫn than khó về thị trường tiêu thụ

Theo báo cáo tài chính của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 54.577 tỉ đồng, đạt 51,1% kế hoạch năm, bằng 113% so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận 1.000 tỉ đồng đạt 125% kế hoạch và bằng 220 % so với cùng kỳ.



Về thu nhập của người lao động, tổng số lao động tính đến hết tháng 6-2017 là 108.000 người, giảm 2.400 người so với đầu năm 2017. Tiền lương bình quân 6 tháng ước đạt 9,1 triệu đồng/người/tháng, bằng 97,4% kế hoạch và bằng 105% so với cùng kỳ.

Về thị trường tiêu thụ than, TKV cho biết có sự biến động lớn so với kế hoạch đầu năm, nguyên nhân là do các công ty nhiệt điện, công ty xi măng chưa thực hiện nhận than theo kế hoạch.

Ngoài ra Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có văn bản báo cáo Bộ Công Thương về việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện của EVN năm 2017.

Theo đó EVN đề xuất điều chỉnh lại nhu cầu sử dụng than của TKV năm 2017 từ 19,92 triệu tấn giảm xuống 17,92 triệu tấn, giảm 2 triệu tấn so với kế hoạch. Về việc này TKV đã báo cáo Bộ Công Thương và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo.