Lãi suất cho vay lên mức 17%

Theo số liệu mới công bố của Ngân hàng Nhà nước, trong tuần từ 27/2 đến 4/3, tuần đầu tiên áp dụng cơ chế lãi suất thỏa thuận mới, lãi suất huy động bằng VND và USD tại các ngân hàng thương mại ít biến động so với tuần trước. Trong đó, lãi suất huy động tiền đồng từ 3 tháng trở lên phổ biến 10-10,499% một năm, huy động ngoại tệ 3-4,5% một năm (đối với khách hàng cá nhân). Với các tổ chức kinh tế, lãi suất huy động ngoại tệ niêm yết đúng mức quy định của Ngân hàng Nhà nước là 1% một năm cho mọi loại kỳ hạn từ 3 tháng trở lên. Trong lúc chờ sự đồng thuận của các thành viên Hiệp hội Ngân hàng về việc dỡ trần lãi suất huy động, để tạo điều kiện hút vốn, một số ngân hàng vẫn duy trì hình thức thưởng hoặc cộng thêm lãi suất,đưa lãi suất thực trả cho khách hàng lên gần 12%. Tuần qua, lãi suất cho vay ngắn hạn phục vụ nhu cầu sản xuất -kinh doanh được niêm yết ở mức 12% một năm, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất cho vay thỏa thuận theo cơ chế mới dao động 12-14% đối với nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và khoảng 15-17% đối với nhóm cổ phần. Lãi suất cho vay USD ít biến động so với tuần trước. Trong khi đó, các ngân hàng tăng cường hút vốn VND thông qua thị trường liên ngân hàng. Doanh số giao dịch trên thị trường này bình quân đạt 14.400 tỷ đồng mỗi ngày, tăng 1.096 tỷ so với trung bình ngày tuần trước. Tuy nhiên doanh số giao dịch bằng USD sụt giảm, cụ thể là 110 triệu USD, còn 342 triệu USD mỗi ngày. Giao dịch tăng, song lãi suất vay VND trên thị trường liên ngân hàng sụt giảm ở tất cả các kỳ hạn, với mức giảm từ 0,04% đến 3,34% một năm. Theo Song Linh ( VNE)