Lãi suất huy động có thể tăng trong 6 tháng cuối năm 2016

Ủy ban giám sát tài chính quốc gia (NFSC) vừa có báo cáo tình hình kinh tế sáu tháng đầu năm 2016 và dự báo sáu tháng cuối năm 2016.

NFSC nhận định lãi suất huy động có thể tiếp tục tăng tại một số NHTM nhỏ, đặc biệt là lãi suất huy động trung và dài hạn. Bởi từ ngày 14-6 tại một số NHTM nhỏ, lãi suất huy động kỳ hạn dài tăng đến 0,7 % so với cuối năm 2015. Nguyên nhân lãi suất huy động tăng chủ yếu do các NHTM đẩy mạnh huy động vốn trung và dài hạn nhằm cân đối nguồn vốn.

Ngoài ra, tăng trưởng GDP sáu tháng đầu năm 2016 tiếp tục tăng thấp hơn so với cùng kỳ 2015, ở mức 5,52%. Nguyên nhân GDP tăng thấp chủ yếu do sự suy giảm tăng trưởng của khu vực nông nghiệp và khai khoáng.

Cụ thể, sáu tháng qua, nông nghiệp tăng trưởng -0,18% và khai khoáng tăng trưởng -2,2%. Nông nghiệp suy giảm tăng trưởng do xâm nhập mặn, hạn hán, thiên tai. Trong khi khai khoáng suy giảm tăng trưởng chủ yếu do sản lượng khai thác dầu thô sáu tháng 2016 giảm 6,1% so cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, NFSC dự báo lạm phát cả năm 2016 sẽ tăng cao hơn so với năm 2015 nhưng sẽ chỉ ở mức 4%-4,5%.