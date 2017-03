Lãi suất huy động đồng loạt tăng lên 12%/năm

Ngày 28-4, bà Dương Thu Hương - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng đã ký văn bản số 171 gửi tới chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc các ngân hàng hội viên thông báo thực hiện sự đồng thuận về lãi suất mới.

Lãi suất huy động USD vẫn 6%/năm

Theo đó, mức lãi suất huy động tiền đồng Việt Nam trên sáu tháng là 12%/năm cho các kỳ hạn và cho các hình thức huy động kỳ phiếu, trái phiếu, tiền gửi tiết kiệm..., trả lãi sau. Từ sáu tháng đến dưới sáu tháng mức lãi là 11,5%/năm, trả lãi sau. Còn mức lãi suất huy động tiền USD vẫn giữ nguyên là 6%/năm. Riêng việc có cho các ngân hàng cộng thêm chương trình khuyến mãi vào lãi suất huy động mới không, hiệp hội cho biết sẽ có thông báo sau. Mức lãi suất huy động mới sẽ được áp dụng ngay từ ngày hôm nay, 29-4.

Để ra được công văn đồng thuận về mức lãi suất huy động mới này, bà Dương Thu Hương cho biết trước đó hiệp hội đã tổ chức cuộc họp với các tổ chức hội viên hai miền. Còn vì sao tại cuộc họp với các thành viên phía bắc lại thống nhất mức trần lãi huy động vẫn là 11%/năm, bà Hương cho biết là do lúc đó dự báo về lạm phát của một cơ quan chức năng đưa ra là khoảng 1,5% nhưng khi họp tại phía nam con số chính thức về lạm phát tháng 4 là 2,2%. Còn lý do các ngân hàng phía nam đòi tăng lãi suất huy động là do tình hình huy động vốn quý I-2008 tăng 4,14%, trong khi tín dụng tăng 11,3% cho thấy nguồn vốn vẫn tăng nhưng mức tăng trưởng tín dụng lại lớn hơn mức tăng trưởng nguồn vốn nên một số ngân hàng thương mại gặp khó khăn. Cuối cùng, phương án lãi suất huy động 12%/năm được thống nhất và sẽ được áp dụng cho tất cả các hội viên ở hai miền Nam-Bắc trong tháng 4 này.

Khó tái diễn kịch bản “ngày hội gửi tiền”

Trong tháng 2, khi các ngân hàng cổ phần nâng mức lãi huy động vốn lên 12%/năm, thậm chí có ngân hàng tăng lên 13%/năm và cộng thêm các chương trình dự thưởng đã khiến người dân đổ xô đi gửi tiền. Liệu lần này khi lãi huy động tăng 12%/năm trở lại có tạo ra cơn sốt gửi tiền và rút tiền ồ ạt từ các ngân hàng nhà nước sang gửi tại ngân hàng cổ phần?

Trả lời Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thế Linh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), cho rằng ít có khả năng xảy ra. Lý do vì các ngân hàng đều nâng mức lãi huy động như nhau. Quan trọng là ngân hàng nào tạo thuận lợi và có uy tín thì sẽ thu hút được người dân gửi tiền. Còn mức lãi tăng từ 11% lên 12%/năm vẫn chưa đáng kể.

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, cũng cho rằng lần tăng lãi huy động mới này chủ yếu là để các ngân hàng giữ chân khách hàng cũ đang muốn rút tiền đi. Còn lãi tăng lần này ngân hàng nào cũng tăng như nhau nên các ngân hàng vẫn khó huy động thêm được nguồn tiền mới, nhất là trong tình cảnh hiệp hội vẫn chưa cho áp dụng các chương trình khuyến mãi.

Tuy nhiên, giám đốc một ngân hàng cổ phần tại TP.HCM (xin giấu tên) nói rằng việc tăng lãi huy động theo mức mới sẽ khó thu hút tiền gửi của người dân. Vì hiện nay với những khách hàng lớn (gửi tiền từ một tỷ đồng trở lên), nhiều ngân hàng đã thỏa thuận trả lãi đến 13%/năm. Còn so với lạm phát tăng cao như hiện nay, mức lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm 12%/năm vẫn chưa thật sự hấp dẫn khách hàng bình dân.

Ở chiều ngược lại, đại diện một số ngân hàng thương mại nhà nước cho biết sẽ xem xét tăng lãi suất huy động lên ngay để tránh tình trạng người dân theo tâm lý đám đông đi rút tiền gửi sang ngân hàng cổ phần hưởng lãi chênh lệch.