Lãi suất huy động USD vào “đường đua”

Trên thị trường đã có ít nhất hai ngân hàng nâng lãi suất huy động USD lên mức 7% là VIB Bank và Southern Bank.

Theo VIB Bank, lãi suất huy động USD thấp nhất ở kỳ hạn một tháng cũng lên tới 6,5%/năm, kỳ hạn từ sáu tháng trở lên sẽ ở mức 7%/năm. VIB Bank cũng sẽ áp dụng biểu lãi suất tiết kiệm lũy tiến đối với VNĐ, USD và EUR với lãi suất cộng thêm từ 0,05%/năm đến 0,3%/năm tương ứng với các mức tiền gửi. Tương tự, Ngân hàng Phương Nam (SouthernBank) tăng lãi suất tiền gửi USD cho khách hàng cá nhân cao hơn mức lãi suất cũ từ 0,5%-1%/năm, kỳ hạn tiền gửi USD cao nhất hưởng lãi suất 7%/năm.

Diễn biến trên cho thấy nhu cầu ngoại tệ trên thị trường vẫn đang tăng mạnh để đáp ứng cho doanh nghiệp nhập khẩu. Đồng thời, tỷ giá VND/USD trên thị trường tiền tệ cũng tiếp tục tăng cao. Tỷ giá VND/USD của các ngân hàng thương mại liên tục tăng lên đỉnh cao mới kể từ đầu năm đến nay. Giá USD do Ngân hàng xuất nhập khẩu Eximbank công bố ngày 23-5, bán ra, mua vào ở mức 16.204 VND, tăng thêm 22 VND. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố cũng tăng thêm tám VND, đạt 16.037 VND. Trên thị trường tự do, giá USD cao hơn, bán ra ở mức 16.450 VND, mua vào 16.420 VND.