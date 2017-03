Lãi suất ngân hàng vẫn chưa giảm như kỳ vọng

Năm 2017 có tiền nên đầu tư vào đâu? TS Nguyễn Trí Hiếu: Nếu tôi có 1 tỉ đồng, tôi sẽ gửi ngân hàng nhận lãi suất khoảng 6%, an toàn nhất. TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế: Có lợi nhuận kèm an toàn, nếu có tiền không có gì tốt hơn là gửi tiết kiệm. TS Nguyễn Tú Anh: Nếu nhiều tiền tôi đầu tư nhiều kênh vì nguyên tắc không ai bỏ trứng vào một giỏ. Tôi cho rằng đầu tư an toàn nhất là tiền gửi tiết kiệm.