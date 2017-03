Lãi suất tại ngân hàng thương mại Nhà nước giảm 1%

Đánh giá chung về hoạt động tín dụng tháng 5, Ngân hàng Nhà nước cho rằng lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam ít biến động so với tháng trước. Tuy nhiên, vẫn có một số ít chi nhánh ngân hàng thương mại áp dụng hình thức khuyến mại bằng thưởng tiền mặt, làm cho lãi suất huy động thực tế cao hơn lãi suất huy động niêm yết khoảng 0,5-1,5%/năm.

Trong khi đó, lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các ngân hàng thương mại nhà nước lại giảm khoảng 1% so với tháng trước. Lãi suất cho vay phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở mức thấp (12,5-13% một năm đối với cho vay ngắn hạn, 14% đối với cho vay trung, dài hạn).

Về huy động vốn, Ngân hàng Nhà nước cho biết tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 5/2010 ước tăng 2,53% so với tháng trước, trong đó tiền gửi bằng đồng Việt Nam tăng 2,89%, tiền gửi bằng ngoại tệ tăng 1,19%. Tín dụng đối với nền kinh tế cũng được cải thiện khoảng 1,86% so với tháng trước (tín dụng bằng ngoại tệ tăng nhanh gấp đôi so với đồng Việt Nam).

Trong tháng 5, tỷ giá đôla Mỹ so với đồng Việt Nam nhích nhẹ trên thị trường tự do, lên mức 19.100 - 19.200 đồng đổi một USD do tin đồn về việc Ngân hàng Nhà nước có thể điều chỉnh tăng tỷ giá.

Tuy vậy, tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại lại luôn thấp hơn trần cho phép, thanh khoản hệ thống được cải thiện. Trao đổi với PV chiều 27/5, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết, vào thời điểm đó, trạng thái của các tài khoản ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng đang dương 500 triệu USD.

Theo Nhật Minh (VNE)