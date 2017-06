Lãi suất vàng ngày càng hấp dẫn

Vàng tụt khỏi ngưỡng 18 triệu đồng/lượng Hôm qua (30-5), giá vàng SJC niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn đã chính thức rời khỏi ngưỡng 18 triệu đồng/lượng và quay về ở mức 17,87-17,95 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra). Như vậy, giá vàng lại tiếp tục giảm thêm 300.000 đồng/lượng so với ngày liền trước. Tuy nhiên, trên thị trường tự do, giá vàng mua vào, bán ra cao hơn so với giá của Công ty SJC niêm yết và đạt ở mức 17,92- 18,02 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng đã có lúc xuống còn 879 USD/ounce, giảm thêm gần 16 USD/ounce so với cuối ngày liền trước. MAI PHƯƠNG