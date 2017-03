Lãi to vì mạnh tay gom vàng?

Sáng 16/4, khi giá vàng trong nước lần đầu tiên trong 2 năm qua xuống dưới mốc 40 triệu đồng/lượng, một bộ phận người dân đã đổ xô đi mua. Cùng lúc đó, gần 1 tấn vàng "Nhà nước" cũng được khớp lệnh rẻ hơn thị trường đến 1 triệu đồng/lượng. Họ đã có lãi khoảng 1 triệu đồng/lượng ngay trong buổi chiều qua khi giá tăng mạnh trở lại. Tuy nhiên, với mức chênh lệch cao chót vót 6 triệu đồng/lượng và xu hướng tăng chưa chắc chắn của vàng trong bối cảnh hiện nay thì liệu những người "ôm" vàng hôm có duy trì được mức lãi lớn?

Đổ xô mua vàng trong “bão giá”

Không công bố con số giao dịch cụ thể trong ngày hôm qua nhưng theo đại diện Công ty Bảo Tín Minh Châu, họ đã có một ngày làm việc “mệt nhoài”. 80% khách hàng đến giao dịch tại công ty này để mua vàng. Có thời điểm, Bảo Tín Minh Châu không còn vàng SJC trong kho để bán cho khách.

Ông Lê Minh Thông, đại diện Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng cho biết: Ngay sau tin giá vàng giảm tới 2 triệu đồng/lượng, người dân đã đô xô đi mua vàng. Hầu hết khách hàng mua phổ biến trong ngày hôm qua là từ 3 - 5 lượng/người. Chỉ tính riêng sáng qua 16/4, công ty này đã bán cho khách hàng khoảng 1.000 lượng vàng.

Tại Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý, lượng khách đến giao dịch tăng đột biến so với những ngày trước đó, số mua vào có phần cao hơn so với bán ra, loại vàng miếng chỉ lẻ được khách hàng mua nhiều bất chấp "bão giá" vàng đang đi xuống và khoảng cách chênh lệch với giá thế giới trên 6 triệu đồng/lượng.



Tính đến 10h20 sáng nay 17/4, giá vàng SJC tại Hà Nội qua niêm yết giao dịch của Công ty CP SJC Hà Nội ở mức 40,65 triệu đồng/lượng (mua vào) - 41,05 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng mỗi chiều 1,95 triệu đồng/lượng và 1,45 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với mức giá đầu giờ sáng, mỗi lượng vàng mua vào đã có lãi khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, trong phiên đấu thầu hôm qua, gần 1 tấn vàng SJC đã được các ngân hàng và doanh nghiệp kinh doanh vàng “khớp lệnh” thành công. Mức giá trúng thầu thấp nhất cho phiên hôm qua là 38,7 triệu đồng/lượng, cao hơn giá sàn Ngân hàng Nhà nước đưa ra 30.000 đồng/lượng và giá trúng cao nhất là 38,92 triệu đồng/lượng.

Được biết, trước khi đăng ký số lượng vàng cần mua từ Ngân hàng Nhà nước, các đơn vị đấu thầu đã tìm được khách hàng để bán. Và với mức giá thu gom như trên, các đơn vị đấu thầu đã có thể thu lãi về hơn 2 triệu đồng/lượng.

Vàng còn giảm tiếp

Những diễn biến trên thị trường vàng thời gian gần đây cho thấy, một khoản tiền lớn đã được các nhà đầu tư rút từ tài khoản ngân hàng hoặc rút từ các kênh đầu tư khác “đổ” vào vàng.



"Giá vàng đang tăng mạnh trở lại, may mà mình không nghe theo lời tư vấn hôm qua của bạn. Mình cũng xin chia sẻ thêm, hôm qua mình mua 5 cây vàng và nay đã có lãi chút đỉnh", một độc giả khoe.

Dù giá vàng đang tăng trở lại và dù một bộ phận khách hàng “không sợ chết” để “lướt sóng” khi giá vàng biến động mạnh cũng khó tránh khỏi rủi ro. Nhất là khi giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ thế giới, nhất là những diễn biến trên thị trường Mỹ nhưng giá vàng trong nước lại đang cao hơn giá thế giới trên 6 triệu đồng/lượng và chủ trương của Ngân hàng Nhà nước là tiếp tục tăng cung vào thị trường, chứ không ưu tiên việc bình ổn giá.

Các nhà phân tích trên thế giới hiện vẫn e ngại giá vàng còn tiếp tục giảm do các nhà đầu tư thế giới đang đánh mất niềm tin vào vàng sau hàng loạt dự báo tin cậy cho thấy giá sẽ còn giảm nữa.



Giới phân tích cho rằng, vàng dường như không còn là nơi trú ẩn an toàn và kênh đầu tư thay thế cho các loại tiền tệ như kỳ vọng trước đây. Thông tin Síp sẽ bán một lượng lớn vàng dự trữ để có thêm kinh phí giải cứu khủng hoảng cũng khiến nhà đầu tư hàng hóa thêm hoang mang.

Nhất là khi thông tin mới nhất cho thấy, nhà đầu tư bán tháo vàng mạnh nhất 2 năm khiến giá vàng giảm mạnh và làm dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương bốc hơi khoảng 560 tỷ USD. “Vàng hiện không còn là một nơi trú ẩn an toàn. Trong dài hạn, giá vàng có thể xuống chỉ còn 1.000 USD/ounce, Brian Jacobsen, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại Well Fargo Advantage Funds nhận định.

Chuyên gia về thị trường tại LPL Financial Corp. (Mỹ) - quỹ quản lý tài sản lên tới 350 tỷ USD - cũng cho rằng, rủi ro thị trường đã giảm dần và nhà đầu tư tìm đến các tài sản vừa cho lợi nhuận vừa có triển vọng tăng trưởng, mà đó không phải là vàng.

Trong bối cảnh này, theo khuyến cáo của Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý, người dân nên thận trọng, suy tính kỹ lưỡng trước khi có quyết định đầu tư của riêng mình. Bởi, "giá vàng trong nước không chỉ chịu tác động từ giá vàng thế giới mà còn rất nhiều yếu tố khác như cung cầu, các động thái từ phía Ngân hàng Nhà nước".



Theo Nguyễn Hiền (Dân trí)