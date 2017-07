Làm gì để tránh mất tiền oan khi mua nhà?

Có tài sản mà không được thế chấp Quy định về nhận tài sản đảm bảo còn bất cập. Điển hình như Thông tư 26/2015 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, hình thành trong tương lai. Quy định này được hiểu là để được cấp thư bảo lãnh dự án A thì chủ đầu tư phải thế chấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất tại dự án A mà không được thế chấp bằng một tài sản đảm bảo khác. Ngay cả với những căn hộ thương mại thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư nhưng chưa được cấp sổ thì chưa thể sử dụng để bảo lãnh, dù thực tế đây là những tài sản đã đủ điều kiện để thế chấp tại các ngân hàng khác. Điều này làm khó cho các ngân hàng lẫn chủ đầu tư trong việc giao và nhận tài sản bảo đảm. Ông NGUYỄN VĂN HẢI,

Trưởng phòng Pháp chế OCB ___________________ Phải biết “lai lịch” của chủ đầu tư dự án Ông Ngô Quang Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh địa ốc Him Lam, khuyến cáo người mua nhà nên dành thời gian để tìm hiểu về chủ đầu tư dự án, như xem trong quá khứ chủ đầu tư có bàn giao căn hộ đúng hẹn hay chậm hơn so với cam kết. Bên cạnh đó, người mua nhà cũng nên dành thời gian đến tận nơi để quan sát dự án; hỏi những người sống gần khu vực có dự án để nắm thêm tin tức về chủ đầu tư, về tiến độ dự án… mà mình có ý định mua. “Nếu xem nhẹ những thông tin về uy tín, năng lực quản lý, năng lực xây dựng, chất lượng công trình… của chủ đầu tư sẽ gây bất lợi cho khách hàng mua nhà hình thành trong tương lai” - ông Phúc nói. Trong khi đó ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Việt An Hòa, cho rằng ngay cả khi người mua nhà đã có đủ tiền để chi trả cho toàn bộ căn hộ đã đặt mua thì cũng nên vay ngân hàng một ít. Chẳng hạn mua căn hộ trên 1 tỉ đồng thì có thể vay ngân hàng khoảng 100-200 triệu đồng. Bởi thông qua ngân hàng, người mua nhà sẽ nắm được toàn bộ giấy tờ pháp lý của dự án có thực sự ổn hay không. “Thực tế có những dự án dù tuyên bố hùng hồn là có chứng thư bảo lãnh nhưng chỉ có những khách hàng mua nhà mới được cấp, còn những ai không có nhu cầu vay vốn thì hành trình đòi giấy chứng thư bảo lãnh vô cùng chật vật” - ông Quang dẫn chứng.