Lạm phát đã chững lại

Theo Tổng Cục Thống kê, cơ quan tổng hợp và công bố chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng, mặt bằng giá cả tháng 6/2010 đã hạ nhiệt mạnh.



Điểm bất ngờ nhất là, giá nhà ở, vật liệu xây dựng đã chững lại. Tốc độ tăng giá trong tháng 6 của nhóm này chỉ 0,01%. Đây là mức tăng quá khiêm tốn, lùi cách xa so với tốc độ 1,46% hồi tháng 5 (so với tháng 4) và là mức tăng thấp nhất trong nửa năm qua.



Trước đó, nhóm này luôn đứng nhất nhì về tăng giá và tốc độ tăng giá bao giờ cũng dao động từ trên 1% đến 2%. Chỉ số này phản ánh đúng với thực tế thị trường vật liệu xây dựng như sắt thép, đã rớt mạnh tới hơn 1 triệu đồng so với tháng 5.



Như dự đoán của nhiều chuyên gia kinh tế, dưới tác động tích cực của 2 đợt giảm giá xăng với tổng cộng mức giảm .1000 đồng/lít và giá dầu giảm 300- 350 đồng/lít, nhóm giao thông giảm tới 0,31%, đồng thời là nhóm dịch vụ duy nhất có tốc độ tăng giá “âm”



Còn lại, ngọai trừ nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,62%, các nhóm hàng hóa, dịch vụ đều chủ yếu tăng dưới 0,5%. Trong đó, nhóm hàng ăn uống, dịch vụ, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong “rổ” hàng hóa tính CPI cũng chỉ tăng 0,37%. Mùa du lịch đã bắt đầu nhưng, nhóm văn hóa, giải trí, du lịch cũng chỉ tăng 0,36%.



So với tháng 12/2009, CPI đến nay chỉ tăng 4,78%. Trong tháng 6, chỉ số giá vàng tăng 3,96%, chỉ số giá Đô la Mỹ giảm 0,27% so với tháng 5.





Theo Phạm Huyền ( VNN)