Lạm phát giảm do sản xuất đình đốn: Lo nhiều hơn mừng

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng lạm phát sáu tháng qua giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái là do sức mua yếu, đình trệ sản xuất. Do đó đây là điều đáng lo hơn mừng.

Theo ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, doanh số bán lẻ trong tháng 6 tại các siêu thị đã giảm từ 10% đến 12% với nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân giá điện tăng và lãi suất ngân hàng quá cao tác động lớn đến giá thành đầu vào. Nhiều doanh nghiệp (DN) sản xuất tổn thất kinh doanh do không đủ bù đắp chi phí, giá nhiều mặt hàng qua trung gian bị đẩy lên cao, có DN đòi chiết khấu 42%. Ngoài ra, người dân không còn sức mua. Còn ông Nguyễn Tiến Nghị, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép VN, cho biết sáu tháng qua, sức mua mặt hàng thép đã giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 30-6, lượng hàng tồn kho lên đến 350.000 tấn thép các loại.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Phó Cục trưởng Cục Quản lý (Bộ Tài chính), CPI cả năm nay dự đoán chỉ ở mức 6%-7%, sau đà giảm của tháng 6, CPI tháng 7 khả năng vẫn tiếp tục âm. Hiện giá cả trên thị trường không có biến động lớn, yếu tố tác động giá không lớn đến tâm lý người tiêu dùng. Tuy nhiên, đại diện Cục Quản lý Giá cũng cảnh báo xu hướng tăng giá trở lại vào cuối năm, hiện tượng lạm phát cao có thể quay trở lại.

TRÀ PHƯƠNG