Làm rõ sự chậm trễ đóng cửa sàn vàng

Do đó, số ngoại tệ (USD) phải trả cho nhà cái thực chất là chảy máu ngoại tệ ra nước ngoài. Đó cũng là nguyên nhân gây ra hiện tượng giá vàng càng lên cao thì giá USD tự do cũng lên mạnh so với VND (như hôm 11-11-2009).

Nhiều ý kiến cho rằng hoạt động của các sàn vàng chỉ phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của số ít người nhưng sự thắng, thua của họ lại tác động mạnh đến giá vàng trong nước, ảnh hưởng mạnh mẽ tâm lý người dân dẫn đến hành động rút tiền ngân hàng mua vàng gây tác động không lành mạnh cho thị trường. Việc giá vàng quá cao cũng phần nào ảnh hưởng đến giá cả (nhất là giá nhà đất, ôtô) khiến người dân mất niềm tin vào giá trị VND...

Trên thực tế, từ cuối 2008, Thủ tướng đã giao NHNN xem xét, đề xuất quy chế quản lý sàn vàng. Nhưng qua nhiều lần “úp mở” trên báo chí, NHNN vẫn không có được một động thái dứt khoát đến nỗi đích thân Thủ tướng phải ra lệnh đóng cửa sàn vàng (ngày 30-12-2009).

Lý giải sự chậm trễ này, Phó Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói rằng trước nay do chưa có hành lang pháp lý nên NHNN “không thể cấm”. Tại Điều 5 Luật NHNN có nêu cơ quan này có chức năng quản lý hoạt động kinh doanh vàng nhưng các văn bản dưới luật lại “quy định khác” nên cơ quan này đứng ngoài cuộc đối với hoạt động kinh doanh vàng (?!).

Tại phiên họp đầu năm 2010, các thành viên Chính phủ đã nghiêm túc nhìn nhận một trong những hạn chế trong chỉ đạo, điều hành là phản ứng chậm trong quản lý thị trường vàng. Tuy nhiên, trước những hậu quả rất khó khắc phục, sự chậm trễ của NHNN rất cần được làm rõ!

BẰNG LĨNH