Làm rõ việc quầy lưu niệm từ chối bán cho người Việt

Cùng ngày, Công an phường Hàm Tiến và Thanh tra Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Thuận đã có cuộc làm việc với ông Nghiêm Phúc, chủ nhà hàng Cát Vàng.

Trước đó, do nhận được phản ảnh quầy bán hàng lưu niệm của Cát Vàng không phục vụ người Việt nên chiều 4-3, PV Quế Hà (báo Thanh Niên) đến đây để tìm hiểu. Theo biên bản của Công an phường Hàm Tiến, khi PV Quế Hà ra ngoài chụp ảnh nhà hàng, ông Phúc đã sai bảo vệ dọa thu máy ảnh. Về việc từ chối bán hàng cho người Việt, ông Phúc khẳng định chủ trương này có từ hai năm nay. Lý do gian hàng lưu niệm chủ yếu là khách Nga, khách Việt chỉ chiếm tỉ lệ 1% nhưng gây phiền phức do các cơ sở kinh doanh cùng một mặt hàng luôn cử người đi nắm thông tin để cạnh tranh. Cũng theo ông Phúc, nhà hàng chỉ phục vụ khách Việt đặt món trước. “Nhà hàng sắp xếp phục vụ khách nước ngoài, khi khách gọi mới bắt đầu làm. Đối với khách Việt không đặt trước, nhà hàng không chuẩn bị được nên từ chối” - ông Phúc lý giải.

PHƯƠNG NAM