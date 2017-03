Làm sao hồi phục tính thanh khoản chứng khoán?

Khi cơ quan nhà nước dùng nhiều biện pháp để cứu nguy thì thị trường đã có những hiệu ứng tích cực. Tuy nhiên, diễn biến những phiên giao dịch gần đây cho thấy tính thanh khoản của chứng khoán đã gần như tê liệt. Để kênh vốn này phát triển lành mạnh, nhiều nhà đầu tư cho rằng các công ty chứng khoán, doanh nghiệp niêm yết, ngân hàng phải thể hiện vai trò chủ động hơn trong điều phối giá. Nghĩa là các cơ quan này phải chủ động mua lúc giá cổ phiếu tụt, bán khi giá tăng để luôn tạo tính thanh khoản cho thị trường.

SCIC chưa đủ đô

Việc SCIC tung tiền ra mua cổ phiếu được kỳ vọng sẽ chắn dòng người rút vốn tháo chạy nhưng xem ra tiền của siêu tổng công ty này như muối bỏ bể. Cổ phiếu trên sàn vẫn cứ rớt giá đến chóng mặt.

Vậy là cơ quan quản lý buộc phải neo mức tăng giảm giá xuống còn 1% với sàn TP.HCM và 2% với sàn Hà Nội. Mới đây, khi thấy tâm lý nhà đầu tư hơi ổn thì Ủy ban Chứng khoán nhà nước lại nới rộng biên độ hai sàn lên 2% và 3%. Tuy nhiên, việc neo giá tăng giảm này cũng gần như đồng nghĩa với chuyện đóng cửa vì thị trường làm cho cổ phiếu càng mất tính thanh khoản.

Bình luận việc SCIC nhảy vào mua cổ phiếu và các giải pháp can thiệp vào kênh chứng khoán, ông Bradley C. Lalonde, Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Quản lý đầu tư BIDV, cho rằng can thiệp bằng mệnh lệnh hành chính càng khiến kênh vốn này hoạt động phi thị trường. Theo ông, phải để thị trường chứng khoán tương đối mở, bởi xét trên nhiều yếu tố như tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thì bản thân kênh vốn này sẽ phát triển mà không cần sự can thiệp của chính sách. Đi vào chi tiết, ông này còn chỉ ra nền kinh tế Việt Nam đang phát triển rất ổn định với hơn 300 ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ ăn nên làm ra. Số doanh nghiệp tư nhân này kinh doanh trên vốn tự có, ít vay mượn ngân hàng, lại chú tâm vào các ngành nghề chính đã chọn nên khi niêm yết trên sàn luôn tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư dài hạn. Chính vì vậy, nhiều khi chính sách can thiệp lại khiến thị trường rối hơn.

Ông Adam McCarty, Giám đốc Công ty Mekong Economics, cũng cho rằng tính thanh khoản của thị trường là nam châm hút các nhà đầu tư bỏ vốn vào chứng khoán. Do kênh chứng khoán Việt Nam là thị trường mới nổi lên nên thời gian qua số nhà đầu tư cá nhân trong nước tạo ra những đợt tăng giảm giá cổ phiếu theo kỳ vọng của họ. Tính thanh khoản của thị trường bao giờ cũng tốt nhưng sẽ lệch lạc đi khi sức hấp dẫn này lại đến từ các nhà đầu tư ngắn hạn. Để ổn định thị trường lâu dài, bớt sự can thiệp của chính sách cần phải có các thành phần khác như công ty chứng khoán, doanh nghiệp niêm yết... tham gia bình ổn giá khi thị trường điều chỉnh, ông Adam McCarty nói.

Bàn tay vô hình

Ai có đủ tiềm lực kinh tế để trở thành “người vô hình” thực hiện bình ổn giá chứng khoán? Ông Đặng Thanh Vị, Phó Trưởng phòng Kinh doanh và Tiếp thị Công ty Quản lý quỹ Manulife Việt Nam, cho rằng với kênh chứng khoán Việt Nam thì bộ phận tự doanh các công ty chứng khoán, doanh nghiệp niêm yết, ngân hàng... sẽ làm người điều phối. Thị trường chứng khoán thế giới cũng có bàn tay vô hình kiểu này. Singapore cũng có siêu tổng công ty tham gia kinh doanh chứng khoán như SCIC, tuy nhiên họ hoạt động chuyên nghiệp hơn chúng ta.

Trong thời gian giá cổ phiếu sụt giảm vừa qua, vai trò của những thành phần trên đã phần nào lộ diện. Tuy nhiên, sự thể hiện là người điều phối giá lại rất méo mó. Khi các doanh nghiệp niêm yết thấy giá cổ phiếu của mình rớt mạnh liền bỏ tiền ra mua để làm cổ phiếu quỹ. Nhưng ngược lại, bộ phận tự doanh các công ty chứng khoán lại bán tháo cổ phiếu ra. Sự bất nhất của các đơn vị quan trọng này khiến thị trường chao đảo và suýt phải đóng cửa.

Ông Bradley C. Lalonde, Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Quản lý đầu tư BIDV, cho rằng vai trò cầm trịch thị trường của các công ty chứng khoán, ngân hàng là không bàn cãi. Vấn đề là các công ty này đừng ăn xổi mà phải nghĩ xây dựng thị trường lâu dài.

Cũng theo ông Bradley, nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ không an tâm khi bỏ vốn vào kênh chứng khoán Việt Nam nếu thị trường cứ bị chính sách can thiệp và giá lên xuống của cổ phiếu là do bộ phận nhà đầu tư nhỏ lẻ điều tiết.