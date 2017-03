Lâm thế kẹt vì ngân hàng điều chỉnh cho vay

Ngân hàng An Bình áp dụng mức cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là 18% một năm, tức 1,5%/tháng. Nhưng nhân viên ngân hàng cho biết, với lãi suất 1,5% một tháng, ngân hàng không đủ trang trải chi phí hoạt động. Do vậy, An Bình đưa ra các khoản phí khác, cộng chung lại lãi suất vay ở mức 1,8%/tháng. Hiện nhà băng này đã dừng cho vay bất động sản. Vay kỳ hạn 3 tháng tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á, ngoài lãi 1,5%/tháng, khách còn chịu thêm 0,9% phí quản lý tín dụng. Như vậy người vay phải trả mức lãi đến 2,4%/tháng. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cũng áp dụng mức trần cho vay 18% một năm đối với các doanh nghiệp có nhu cầu về vốn. Tuy nhiên, một nhân viên tín dụng cho biết, trước đây mức cho vay đến 2,3% một tháng, tức 27,6%/năm. Hiện SHB tuy đã hạ lãi suất cho vay, nhưng lại nâng mức phí giao dịch. Theo đó, phí quản lý tín dụng là 0,3% một tháng trên tổng số tiền vay, phí thẩm định là 0,5%. Như vậy, ngoài mức trần 1,5%/tháng, khách hàng còn phải "gánh thêm" khoản phí 0,8% mỗi tháng nữa. Những hợp đồng cho vay đã ký với lãi suất 2,3% một tháng vẫn phải chịu mức lãi này cho đến khi hợp đồng hết hạn, vì đã có thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên tại thời điểm khách hàng có nhu cầu vay vốn.