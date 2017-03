Làm thế nào để bảo vệ thẻ ghi nợ trả trước

Thẻ ghi nợ trả trước có thể sử dụng ở bất kỳ nơi nào chấp nhận thẻ tín dụng. Chúng cũng có chức năng như tiền mặt nhưng nhỏ gọn, an toàn và đảm bảo sự riêng tư của bạn. Mercator Advisory Group ước tính người Mỹ đã nạp 77 tỷ USD vào thẻ ghi nợ trả trước trong năm 2012 và dự đoán con số này sẽ là 168 tỷ USD vào năm 2015.



Tuy nhiên, có rủi ro lớn đi cùng với nó. Bị mất thẻ cũng đồng nghĩa với việc bạn mất hết số tiền nạp vào trước đó và được pháp luật bảo vệ ít hơn so với thẻ tín dụng. Vụ việc hacker trộm 45 triệu USD qua ATM tại Mỹ trong thời gian gần đây cho thấy sẽ rất nguy hiểm nếu loại thẻ này rơi vào tay kẻ xấu.



"Với bọn trộm hoặc rửa tiền, thẻ ghi nợ trả trước dễ dàng chuyển thành tiền mặt hơn so với thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ bình thường rất nhiều", Avivah Litan, chuyên gia bảo mật tại Gartner cho biết. "Bản thân tôi thì thích dùng tiền mặt hơn".



Ngoài ra còn có lệ phí khá nặng với loại thẻ trả trước này. Ngân hàng tính phí từ việc phát hành, nạp tiền, thậm chí cả việc kiểm tra số dư.







Đi cùng với tiện ích, thẻ tín dụng trả trước cũng có những rủi ro tiềm ẩn. Ảnh CNBC



Theo Nguyễn Tâm (VNE/ CNBC)



Tuy nhiên, đối với nhiều người, thẻ trả trước lại có những ưu thế vượt trội. Cha mẹ có thể dễ dàng kiểm soát chi tiêu con em bằng việc sử dụng thẻ trả trước. Thẻ ghi nợ trả trước còn được sử dụng làm quà tặng và với những ai không có tài khoản ngân hàng, chúng thực sự hữu ích."Tôi nghĩ rằng sẽ không có gì nguy hiểm nếu người sử dụng tuân thủ đúng những quy tắc bảo mật. Đó là một công cụ tuyệt vời cho người tiêu dùng trung thực", Joe Petro, giám đốc điều hành tập đoàn tài chính Promontory cho biết.Dưới đây là một số gợi ý của các chuyên gia để giữ an toàn cho thẻ ghi nợ trả trước của bạn:Sử dụng mã PIN và đảm bảo không ai biết ngoài bạn. Tránh viết mã PIN đó vào bất kỳ chỗ nào, đặc biệt là trên thẻ. Khi sử dụng thẻ, hãy cố gắng đừng để người khác nhìn thấy quá trình bạn ấn mã PIN.Hãy mua sắm ở những cửa hàng có giá cả hợp lý. Nhà phát hành thẻ thường tính phí khác nhau cho tất cả mọi thứ, từ việc nạp tiền đến sử dụng ở mạng lưới ATM.Để giảm thiểu những rắc rối và thiệt hại tài chính khi thẻ của bạn bị mất, hãy tìm hiểu những quy tắc để làm lại thẻ. Ghi lại số thẻ, mã số bảo mật và điện thoại dịch vụ khách hàng và giữ tờ giấy đó ở một nơi an toàn.Từ khi một số cửa hàng quyết định hoàn lại tiền vào thẻ nếu khách trả lại đồ mua, bạn nên chuẩn bị tâm lý bị ngân hàng tính phí. Do đó, hãy chắc chắn mua những thứ mình cần và không trả lại.Không nạp nhiều hơn số tiền bạn có để tránh nợ nần và mất trắng khi thất lạc thẻ.