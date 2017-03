Dịch vụ làm thủ tục lên máy bay tại nhà web check-in (WCI) là một trong những dịch vụ mới của VNA. Hành khách đi một mình hay theo đoàn (tối đa là chín người), có hoặc không có hành lý ký gửi đều có thể sử dụng dịch vụ này. Chỉ cần máy tính có kết nối Internet, máy in là hành khách có thể làm thủ tục WCI, chọn chỗ ngồi trên chuyến bay.



Theo đó, hành khách chủ động làm thủ tục tại nhà trong khoảng thời gian từ 40 giờ đến 2 giờ trước chuyến bay và chỉ cần có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành 45 phút (thay vì 1-2 giờ như cách làm thủ tục truyền thống lâu nay). Hành khách có thể làm thủ tục tại nhà cho ba chặng liên tiếp của VNA.



Hành khách cũng có thể làm luôn thủ tục cho cả chặng đi và về nếu bay liền trong 12 giờ. Ngoài ra, đối với khách hàng thường xuyên, với mỗi lần sử dụng WCI sẽ được tặng 200 điểm thưởng vào quỹ điểm (áp dụng từ 1-11-2010 đến 31-3-2011).



* Điều kiện để có thể thực hiện WCI?



- Hành khách chỉ cần có chỗ được xác nhận trên chuyến bay, có vé điện tử với tình trạng sẵn sàng sử dụng. Tuy nhiên, khách hàng nên sử dụng Internet Explorer từ 6.0 trở lên và lựa chọn cỡ giấy A4 để in thẻ lên máy bay. Hành khách làm WCI cần lưu ý: Nhập chính xác các thông tin liên quan vào các ô yêu cầu đúng theo những gì thể hiện trong booking. Khi thẻ lên máy bay đã được in ra, hệ thống sẽ không cho phép thay đổi vị trí ghế ngồi. Nếu hành khách có nhu cầu thay đổi vị trí ngồi đã chọn, có thể yêu cầu tại quầy xác nhận thẻ lên máy bay khi tới sân bay. Nhân viên làm thủ tục của hãng sẽ đáp ứng yêu cầu này nếu vị trí ghế ngồi đó còn trống. Quá trình làm thủ tục trực tuyến chỉ hoàn tất khi hành khách mang thẻ lên máy bay tự in ra sân bay để thực hiện chuyến bay. Việc còn lại sẽ là của nhân viên làm thủ tục: kiểm tra giấy tờ tùy thân và gắn thẻ hành lý (nếu có).



* Hành khách nào không thể sử dụng dịch vụ này?



Các hành khách có yêu cầu dịch vụ đặc biệt như sử dụng vé miễn, giảm cước không được thụ hưởng dịch vụ này.





TheoTuổi Trẻ