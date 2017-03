Làm việc với phó thủ tướng, TP.HCM đề xuất nhiều vấn đề

TP đề xuất một cơ chế đặc thù phân cấp nguồn thu phù hợp với quy mô đô thị đặc biệt. Cụ thể là cấp lại cho TP một phần số thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu, dự kiến 8%-10%-12% trong tổng thu, thực hiện trong 10 năm để tạo điều kiện cho TP đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, cảng sông, cảng biển, liên kết vùng.



Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (thứ hai từ phải sang) làm việc với lãnh đạo TP về tình hình kinh tế - xã hội, doanh nghiệp và môi trường đầu tư kinh doanh, vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp và cơ chế đặc thù về tài chính của TP. Ảnh: HOÀNG GIANG

TP cũng đề xuất cho phép TP phụ thu thuế đối với một số ngành, lĩnh vực kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế. Nguồn thu này không đưa về Trung ương.

TP cũng muốn được chia phần lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước trung ương làm đại diện chủ sở hữu cho ngân sách TP hưởng 50%.

TP cũng kiến nghị cho phép TP giữ lại nguồn thu từ việc cổ phần hóa DN 100% vốn NN và thoái vốn NN tại các DN do UBND TP làm chủ sở hữu. Số thu này sẽ nộp vào tài khoản do Sở Tài chính theo dõi, quản lý nhằm tạo nguồn vốn bổ sung cho các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực then chốt của TP.