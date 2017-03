Làm xiếc với giá bia

Thả nổi giá bia, người uống lãnh đủ!

Trong khi các nhà sản xuất bia vẫn luôn khẳng định nguồn cung dồi dào, nhà máy đã chạy hết công suất, lượng bia chắc chắn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dịp tết, các đại lý lại một mực lấy lý do nguồn cung khan hiếm để tăng giá bán. Sở dĩ có tình trạng này là do hầu hết các nhà sản xuất và nhà phân phối bia đều đang áp dụng hình thức kinh doanh mua đứt bán đoạn. Do đó, khi hàng đã bán ra, nhà sản xuất không thể kiểm soát được đại lý bán ở mức giá nào, đại lý muốn tăng giá bao nhiêu cũng được. Theo các chuyên gia, cái lợi trước mắt rõ ràng rơi vào các nhà máy bia và đại lý kinh doanh, chỉ người tiêu dùng bị thiệt. Tuy nhiên, xét về lâu dài, uy tín nhà phân phối và cả thương hiệu bia sẽ bị ảnh hưởng nhiều.