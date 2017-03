Làng nghề khó tiếp cận vốn

Trước khó khăn của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm thủy sản..., hôm qua (20-3), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức đối thoại trực tuyến với các doanh nghiệp và người dân với sự chủ trì của Bộ trưởng Cao Đức Phát. Buổi đối thoại trực tuyến còn có sự tham gia của lãnh đạo các sở NN&PTNT.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu

Nhiều doanh nghiệp băn khoăn: “Hiện các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Chính phủ, nhất là doanh nghiệp làng nghề. Hơn nữa, thời gian cho vay vốn lại ngắn, rất khó sử dụng đồng vốn. Bộ có thể kiến nghị Ngân hàng nhà nước kéo dài thời hạn cho vay được không?”.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết hiện nay Thủ tướng đã có nhiều quyết định về việc hỗ trợ đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, đồng thời giao cho các tổ chức tài chính, ngân hàng thực hiện cho các doanh nghiệp vay vốn. Vì vậy, doanh nghiệp có nhu cầu nên liên hệ trực tiếp với các ngân hàng tại địa phương để được hướng dẫn đầy đủ thủ tục vay. Việc quy định thời hạn vay vốn là theo từng khế ước, nội dung và mục đích khoản vay là do cơ quan cho vay quyết định theo Luật Tín dụng. Bộ NN&PTNT xin ghi nhận ý kiến để kiến nghị tháo gỡ.

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản vừa có kiến nghị cho giảm hoặc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng thủy sản xuất khẩu. Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lương Lê Phương khẳng định quan điểm của Bộ là đồng ý giảm thuế nhập khẩu xuống 0% đối với các loại nguyên liệu thủy sản mà trong nước không có hoặc có sản lượng nhỏ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu chế biến xuất khẩu, tạo thêm việc làm, giảm chi phí. Ngoài ra, Bộ NN&PTNT đã có chỉ đạo tăng cường công tác xúc tiến thương mại nhằm duy trì các thị trường truyền thống, mở rộng và phát triển các thị trường mới cho ngành thủy sản.

Một số doanh nghiệp thủy sản không đồng ý với quy định tăng giá điện vào giờ cao điểm từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 bởi điều này tạo ra thiệt hại cho doanh nghiệp. Về điều này, lãnh đạo Bộ NN&PTNT cho biết vừa qua, tại hội nghị bàn về sản xuất và tiêu thụ cá tra đồng bằng sông Cửu Long tại An Giang, Thủ tướng đã giao việc này cho Bộ Công thương nghiên cứu, đề xuất và trình Chính phủ.

Kiểm soát chặt thức ăn chăn nuôi, phân bón

Ông Mai Văn Minh (Quảng Bình) đặt vấn đề: Hiện nay tình trạng phân bón giả kém chất lượng đã làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp làm ăn chân chính và gây thiệt hại kinh tế cho nông dân.

Đại diện Cục Trồng trọt trả lời, ngay từ năm 2008, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, trong đó có phân bón. Đồng thời thường xuyên hướng dẫn nông dân sử dụng những loại phân bón có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các văn bản quy phạm pháp luật về chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để xử lý phân bón giả, kém chất lượng.

Bộ NN&PTNT đã trình Thủ tướng xây dựng Luật Phân bón hoặc chí ít là Pháp lệnh Phân bón, đi đôi với nó là xây dựng nghị định xử lý những vi phạm về chất lượng phân bón đủ mạnh để lập lại trật tự sản xuất kinh doanh phân bón đảm bảo chất lượng phục vụ cho sản xuất.

Liên quan đến việc giá thức ăn chăn nuôi cao, đại diện Bộ NN&PTNT thừa nhận hiện giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm của Việt Nam so với các nước khác trong khu vực bình quân cao hơn từ 5% đến 7%. Nguyên nhân do sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước phụ thuộc nhiều vào thế giới (45%-50% nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài). Bên cạnh đó, do kho chứa công suất nhỏ, chi phí lưu kho lưu bãi cao, chi phí trong quá trình vận chuyển từ cảng đến kho, nhà máy và từ nhà máy đến các cơ sở chăn nuôi cao dẫn tới giá thành thức ăn chăn nuôi cao.

Về giải pháp, Bộ NN&PTNT sẽ định hướng phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại công nghiệp. Có chính sách ưu đãi đối với việc sản xuất vùng nguyên liệu thức ăn trong nước, giảm nhập khẩu. Thanh tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thức ăn chăn nuôi từ nơi sản xuất tới người chăn nuôi, kết hợp với Bộ Tài chính giám sát chi phí đầu vào và chi phí đầu ra của doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, đề nghị Chính phủ đưa một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi vào diện bình ổn giá.