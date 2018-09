Lập đoàn kiểm tra dự án 'siêu' chống ngập 10.000 tỉ đồng

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến về vướng mắc dự án giải quyết ngập khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1, trong đó có liên quan đến chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Trung Nam BT 1547.

Theo thông báo, ông Trần Vĩnh Tuyến đã đề nghị Công ty TNHH Trung Nam khẩn trương cung cấp toàn bộ hồ sơ cho đoàn kiểm tra để giám sát, đánh giá dự án đầu tư, phục vụ công tác thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư theo đúng quy định.

Trước đó, UBND TP đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra đánh giá dự án giải quyết ngập do triều cường tại khu vực TP có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) theo hình thức hợp đồng BT (đối tác công-tư).

Đoàn kiểm tra có 14 thành viên, do Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Thị Thu Hoa làm trưởng đoàn. Trách nhiệm của đoàn là thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án theo đúng quy định hiện hành.

Liên quan đến dự án này, trước đó vào cuối tháng 8, Pháp Luật TP.HCM có đưa tin về sự kiện UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng xem xét, chủ trì cuộc họp trong thời gian sớm nhất với các bộ, ngành liên quan để giải quyết những vướng mắc xung quanh dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng.

UBND TP cho rằng dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 là dự án có quy mô lớn (tổng vốn đầu tư 9.926 tỉ đồng), kỹ thuật phức tạp, có vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết ngập cho TP.HCM

Có cuộc họp này, TP.HCM kỳ vọng dự án sẽ đảm bảo triển khai đúng quy định, đáp ứng tiến độ, đạt chất lượng vì dự án đã bị ngưng thi công suốt bốn tháng nay.



Các công trình kiểm soát triều đã dừng thi công gần bốn tháng, hiện chưa xác định thời gian thi công trở lại. Ảnh: KB

Vào đầu tháng 5, chủ đầu tư buộc phải ngưng thi công vì Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Sài Gòn dừng giải ngân do UBND TP.HCM chưa ký xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân của dự án để thực hiện thủ tục tái cấp vốn.

Hiện nay dự án này đã thi công đạt 72% khối lượng. Tư vấn giám sát hợp đồng xác nhận đã giải ngân 3.483 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 3.232 tỉ (tương đương 46,5%).

Mục tiêu của dự án nhằm kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP. Đồng thời công trình cũng giúp TP chủ động trong việc điều tiết hạ thấp mực nước ở các kênh rạch, cải thiện khả năng tiêu thoát nước đô thị và tạo cảnh quan môi trường cho khu vực.

Dự án được hứa hẹn hoàn thành vào ngày 30-4 năm nay nhưng bị trễ hẹn do bị vướng giải tỏa mặt bằng. Chính quyền TP và chủ đầu tư thống nhất dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm sau.

Báo cáo với Thủ tướng, UBND TP.HCM cũng đưa ra một số vướng mắc hiện nay, như trong công tác giải phóng mặt bằng, UBND TP đã tổ chức họp giao ban hằng tuần, chỉ đạo các quận/huyện có các đơn vị của Bộ Quốc phòng chưa bàn giao mặt bằng khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường giải phóng, bàn giao mặt bằng để đảm bảo thi công, tiến độ dự án. Dự án bị ảnh hưởng bởi 236 hộ gia đình và 29 tổ chức, doanh nghiệp. Hiện nay, 154 hộ và 25 tổ chức, doanh nghiệp đã bàn giao mặt bằng.

Hay về khả năng dự toán công trình tăng so với tổng vốn đầu tư được duyệt nếu bổ sung cầu giao thông Cống Mương Chuối, công suất bơm giai đoạn 2. Qua rà soát giá trị các hạng mục bổ sung so với giá trị dự toán, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy trường hợp bổ sung các hạng mục (cầu giao thông Cống Mương Chuối, công suất bơm giai đoạn 2…) thì có khả năng tổng dự toán công trình sẽ tăng so với tổng vốn đầu tư được duyệt và vượt 10.000 tỉ đồng, thành dự án quan trọng quốc gia phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định.