Lạp xưởng tại Big C đứt hàng

Chị Thanh Vân, nhà ở quận 10 cho biết khoảng 9 giờ sáng 12-2, chị xem báo thấy có quảng cáo giảm giá mạnh lạp xưởng tại siêu thị Big C Miền Đông. Khi đến siêu thị, chị không thấy có sản phẩm như quảng cáo. Nhân viên ở đây cho biết hàng đã hết từ sớm!

Ghi nhận tại Big C Hoàng Văn Thụ, không có lạp xưởng Mai Quế Lộ hộp giấy như quảng cáo trên báo. Thay vào đó là loại lạp xưởng trong bịch 500gr. Nhân viên tại đây cho biết giá 49.900đồng/bịch là giá nằm trong chương trình giá sốc, mỗi người được mua một gói trong ngày 12-2. Song nếu còn hàng thì chương trình vẫn còn tiếp những ngày sau.

Phía Big C giải thích do đứt hàng nên siêu thị đưa ra mặt hàng lạp xưởng không có hộp với giá khuyến mãi. Siêu thị sẽ kiểm tra lại thông tin.

Liên quan đến tình trạng hết hàng, ngày 12-2, Công ty Vissan đã có công văn gửi báo cáo sự việc với Sở Công thương TP.HCM.

Công ty Vissan cho biết lạp xưởng và giò lụa tết là hai mặt hàng mang tính mùa vụ. Vì vậy công ty có văn bản gửi tất cả các hệ thống siêu thị yêu cầu bán theo giá niêm yết Vissan đề nghị và thống nhất chung trên toàn quốc (giá niêm yết cao hơn giá bán buôn có VAT từ 5-6% để đảm chi phí cho nhà phân phối) nhằm ổn định mặt bằng giá trên thị trường.

Tuy nhiên ngày 12-2, siêu thị Big C quảng cáo trên báo Tuổi Trẻ, giảm giá sốc 48% mặt hàng lạp xưởng Mai Quế Lộ hộp 500gr, áp dụng từ ngày 12 đến 17-2, giá thấp hơn rất nhiều so với giá bán buôn của Vissan. Cụ thể, lạp xưởng Mai quế lộ giá bán lẻ của Big C là 49.900đồng/500gr trong khi giá bán buôn của Vissan 91.300đồng, chênh lệch đến 41.400 đồng. Lạp xưởng và giò lụa tết là hai mặt hàng mang tính mùa vụ, Vissan chỉ sản xuất và giao hàng đầy đủ cho các đơn vị phân phối đã đăng kí trước. Còn Big C là đơn vị không đăng kí trước nên Vissan không đảm bảo cung cấp đủ lượng hàng khi Big C yêu cầu.