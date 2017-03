"Legend of the Sea" mang 1.500 du khách đến Hạ Long

Ngày 9-2, con tàu mang tên Legend of the Sea thuộc hãng Lữ hành hàng hải quốc tế Royal Caribean Cruise Line đã cập bến an toàn, mang theo 1.500 du khách đến thăm di sản vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Tân Hồng, Quảng Ninh tổ chức đón tiếp và đưa đoàn tham quan các điểm du lịch trong thành phố bên bờ di sản theo lịch trình tour đã định. Đi thuyền trên vịnh Hạ Long. Ảnh minh họa: Nguyễn Đán/TTXVN Trước đó, vịnh Hạ Long cũng đã đón 3 tàu biển lớn đưa hơn 2.300 khách quốc tế đến tham quan (chủ yếu đến từ châu Âu, Hàn Quốc, Mỹ...), báo hiệu sự khởi sắc mới cho mùa du lịch Quảng Ninh 2010. Quảng Ninh phấn đấu đạt mục tiêu tổng lượng khách du lịch đến tham quan 5,2 triệu lượt, trong đó, khách quốc tế đạt 2,4 triệu lượt; tổng doanh thu đạt 3.000 tỉ đồng trong năm 2010. Theo Đoàn Minh Huệ (Vietnam+)