Lên mạng “săn tiền độc” làm quà lì xì đầu năm mới

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Tờ 100.000 tỷ có giá... 120.000 đồng



Lì xì đầu năm là một phong tục truyền thống, một nét đẹp văn hóa của người phương Đông với mong muốn mang lại nhiều may mắn cho người nhận trong năm mới. Bên cạnh việc lì xì bằng các loại tiền có thể tiêu được, thì lì xì bằng tiền cổ, “độc” đã trở thành mốt mới, đặc biệt là giới trẻ.



Chỉ cần lên mạng, vào Google và gõ cụm từ “tiền độc,” chỉ sau vài giây, cư dân mạng đã có thể lựa chọn cho mình rất nhiều wesbite rao bán.



Khảo sát của phóng viên Vietnam+ cho thấy, giá cả các loại tiền cổ, tiền độc vô cùng phong phú tùy thuộc vào số seri cũng như năm sản xuất của từng tờ tiền.



Tại sàn giao dịch Chodientu.vn loại tiền 100 nghìn tỉ Zimbabwe có giá khoảng 120-150.000 đồng, còn tiền 2 USD tùy thuộc vào năm phát hành. Ví dụ như phát hành năm 2003 có giá 50 nghìn đồng, 1995 có giá 70 nghìn đồng hay tờ 2 USD cũ phát hành năm 1917 có tờ lên tới 7 triệu đồng. Ngoài ra các loại tiền 2 USD mạ vàng, bảy màu do Mỹ phát hành để kỷ niệm một số sự kiện lớn cũng được rao bán với giá từ 400-700.000 đồng.



Đối với các cặp đôi trẻ, tiền đôi với mệnh giá và seri trùng nhau là món lì xì đầy ý nghĩa. Các loại tiền đôi thường được rao bán với giá từ 100-150 nghìn đồng tùy loại.



Trên website muabantien.com, việc bán tiền được phân loại rất rõ ràng theo các chuyên mục dựng sẵn như: Tiền lì xì Tết 2013, Tiền thế giới từng nước, Tiền Đông Dương, 2USD may mắn, Mệnh giá khủng... để người tiêu dùng dễ dàng chọn lựa.



Tại website này, bộ tiền 11 tờ của Việt Nam năm 1985 được bán với giá 450.000 đồng, tờ 2USD 1976 dán tem (1-6 tem) có giá 250.000 đồng, bộ tiền quốc tế Long-Lân-Quy-Phụng có giá 200.000 đồng... Trong đó, loại tiền bán chạy nhất là 1USD năm Quý Tỵ. Ban đầu, giá của 1USD này là 500.000 đồng, cận Tết hạ xuống còn 350.000 đồng/tờ.



Đại diện của eBay.vn cho hay, website này có riêng trang "lucky money" với gần 1.000 tờ tiền 1 USD may mắn 8888 dành riêng cho Xuân Quý Tỵ. Các loại tiền này có giá dao động từ 400.000 đồng-2 triệu đồng tùy series.



Quà “độc” đầu năm



Theo nhiều chủ shop bán tiền “độc” online, tiền lì xì họ bán ra không chỉ là những tờ có thể tiêu được, mà ngược lại, rất nhiều tờ chỉ có giá trị... trưng bày.



Anh Nguyễn Trần Tuấn (444 Đội Cấn, Ba Đình) cho biết đã phải tìm mua cho mình mệnh giá tiền... càng to càng tốt. Lựa chọn một hồi, anh đã mua được tờ tiền có mệnh giá “lớn nhất hành tinh” là 100.000 tỷ Zimbabwe để “lì xì” cho... sếp và một số tờ tiền 10.000 chất cotton để mừng tuổi cho đồng nghiệp.



“Năm mới, mừng tuổi Ban Giám đốc tờ tiền 100.000 tỷ sẽ đem lại niềm vui rất lớn cho mọi người. Với món quà này, mình mong muốn công ty làm ăn phát đạt và như vậy thì bản thân cũng là người được hưởng lợi. Còn tờ 10.000 đỏ chỉ có giá 25-30.000 đồng nên cũng... dễ móc ví,” Trần Tuấn vui vẻ nói.



Bên cạnh tờ tiền 100.000 tỷ, Trần Tuấn cũng mất cả ngày trời để đặt mua một số đồng tiền cổ (tiền Đông Dương và một số tờ tiền cũ như 5 hào, một trăm đồng...) từ website muabantien.com để tặng cho ông nội-vốn là người thích sưu tầm tiền cổ. Số tiền bỏ ra không lớn, song với món quà chúc thọ ý nghĩa này, Tuấn nghĩ chắc chắn sẽ làm ông vui vẻ.



Ở một trường hợp khác, bạn Lê Anh Thư, sinh viên Học viện Ngân hàng cho biết đã đặt mua tiền xu phong thủy có tên Mai Hoa 10 cánh (Mai Hoa thập toàn) để lì xì cho người yêu. Đồng tiền này có 10 cánh được thắt từ 10 đồng xu nhỏ, ở giữa là 2 đồng xu lớn hai mặt, nhìn giống bông hoa mai.



“Em lì xì món quà này bởi anh ấy đã đi làm mà theo lý giải thì Mai Hoa thập toàn có ý nghĩa rất lớn trong con đường công danh, sự nghiệp, góp phần làm thăng quan tiến chức và hóa giải kẻ tiểu nhân ám hại...,” Anh Thư hồ hởi nói.



Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Tấn Tài, chủ của website muabantien.com cho biết, việc mua bán tiền cổ, tiền độc diễn ra quanh năm. Tuy nhiên, lượng tiền cổ thường bán ra tăng hơn trong dịp Tết Nguyên đán này.



Đồng tình, bà Đào Lan Hương, đại diện Chodientu.vn chia sẻ năm nay xu hướng đặt mua tiền “độc” lì xì trên mạng được khởi động từ khá sớm và nhu cầu cũng cao hơn năm trước khoảng 15%. Trung bình, một ngày giao dịch trao đổi tiền chiếm hơn 10% giao dịch trên website này. Tuy nhiên, giá bán của các loại tiền này cũng không cao hơn năm ngoái.



Rõ ràng, trong bối cảnh “thắt lưng buộc bụng,” với mức giá rất phải chăng, tiền “độc,” đặc biệt là những tờ tiền còn tiêu dùng được đang trở thành một sự lựa chọn thú vị trong việc lì xì đầu năm mới.