Lên sàn vàng ôm chắc rủi ro!

Các chuyên gia cũng khuyên nếu có vốn, nhà đầu tư nên mua cổ phiếu dài hạn ở kênh chứng khoán, còn muốn chắc chắn thì bỏ tiền vào nhà đất.

Chủ tiệm vàng cũng sập tiệm

Không hẹn mà gặp, hầu như các chuyên gia đều phân tích sâu về kênh đầu tư vàng và cho rằng kênh này hiện quá rủi ro.

Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khẳng định đầu tư trên sàn vàng hiện nay là ôm chắc rủi ro. “Đến giờ này tôi thấy người thắng trên sàn vàng thì ít mà người thua thì nhiều. Chơi trên sàn vàng thời gian qua đến cả chủ tiệm vàng cũng sập tiệm” - ông Trí nói.

Đầu tư vào bất động sản khả năng sinh lời không cao nhưng không mạo hiểm. Ảnh: MAI THẢO

Theo ông Trí, thời gian qua giá vàng thế giới và trong nước đã biến động khó lường. Biến động nhanh và lớn đến nỗi không chuyên gia nào có thể dự đoán được. Giải thích cho việc này, ông Trí phân tích là vì giá vàng thế giới phụ thuộc vào rất nhiều biến số ẩn như sức khỏe của các đồng tiền mạnh, chiến tranh, giá dầu, chính sách tiền tệ các nước châu Âu, xu hướng đầu tư của các nhà đầu tư tài chính lớn... Riêng giá vàng trong nước, ông Trí phân tích ngoài phụ thuộc vào giá vàng thế giới như trên nó còn chịu tác động bởi tỉ giá và lượng cung cầu.

Bổ sung cho ý kiến đầu tư ở sàn vàng quá rủi ro, ông Phạm Hoàng An, Giám đốc Trung tâm Giao dịch vàng Sacombank, cho biết là do đòn bẩy vốn ở kênh này hiện quá lớn. Như hiện nay quy định tỉ lệ vốn để chơi các sàn, nhà đầu tư chỉ cần bỏ 5% vốn, 95% vốn còn lại đã được cho vay. “Tôi thấy hiện nhiều nhà đầu tư vàng chỉ nhìn đồ thị giá mà không thấy các biến động phía sau. Như ngày 27-11, chỉ trong vòng hai giờ mà vàng thế giới giảm gần 60 USD, từ 1.192 USD/ounce xuống 1.137 USD/ounce. Biến động này quá nhanh và nếu nhà đầu tư đánh vàng lên (mua vào và kỳ vọng giá lên, bán ra hưởng chênh lệch) thì đã lỗ vốn lớn” - ông An phân tích.

Và để kết về vấn đề đầu tư thế nào đối với kênh vàng thì hai chuyên gia này cho biết người dân nên mua vàng vật chất là hiệu quả nhất.

Đầu tư bất động sản an toàn hơn

Sau nhiều ý kiến thảo luận quanh vấn đề lợi nhuận và rủi ro ở các kênh đầu tư nêu trên, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Lý Hoàng Ánh, Phó Trưởng khoa Thị trường chứng khoán Đại học Ngân hàng TP.HCM, tạm kết là hiện nay người dân đầu tư vào kênh nhà đất là an toàn nhất.

Ý kiến này cũng được ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phát triển Bất động sản Đất Xanh, chia sẻ. Ông Thìn phân tích, nhìn vào quy mô dân số các thành phố lớn tăng từng ngày, cộng thêm chính sách của nhà nước muốn nâng tỉ lệ mét vuông nhà ở đô thị/đầu người (sẽ tăng từ 11 lên 25 m2/đầu người) thì phân khúc nền đất, căn hộ trong tương lai cung không đủ cầu.

Còn ở một cái nhìn khác, ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), cho rằng trong tương lai bất động sản hấp dẫn không chỉ ở tiềm năng sinh lợi mà nếu đầu tư vào cổ phiếu các công ty ngành bất động sản thì nhà đầu tư cũng dễ kiếm lời lớn.

Thạc sĩ Huỳnh Minh,Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt: Quá tham nên mới thua Thời gian qua, nhiều người thua trên thị trường chứng khoán là do quá tham. Tôi biết nhiều người vay vốn, sử dụng đòn bẩy tài chính để mua cổ phiếu nên thắng lớn. Nhưng thắng thì chỉ trong thời gian ngắn, còn lại là thua. Còn lại những người chọn danh mục đầu tư dài hạn và ít sử dụng các công cụ tài chính thì vẫn kiếm được lời, tuy việc sinh lợi này ít nhưng rất chắc chắn. Tuy nhiên, việc nhà đầu tư biết chốt lời, cắt lỗ với tỉ lệ nào và tham ở mức độ nào thì nói dễ mà làm khó. Ngay như tôi khi mua cổ phiếu cũng đã để lòng tham chi phối. Ông Đỗ Minh Toàn,Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB: Các kênh đầu tư sẽ được nguồn tín dụng tiếp sức Trong các kênh đầu tư vàng, ngoại tệ, chứng khoán, bất động sản thì nguồn vốn từ ngân hàng bơm vào rất quan trọng. Với chính sách tiền tệ như hiện nay thì sang năm, các ngân hàng sẽ gia tăng tín dụng, nhất là tín dụng cho khách hàng cá nhân.

BÙI NHƠN