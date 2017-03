Liên doanh với Nhật khai thác, xuất khẩu cá ngừ đại dương

Rakuichi Broadband Solution Co, Ltd; I-Point Co, Ltd; Sokurakuhonpo Co, Ltd và At Work đã ký bản thỏa thuận khung về hợp tác thu mua, chế biến, xuất khẩu cá ngừ đại dương.

Tại Phú Yên, cá ngừ đại dương chỉ mới dừng ở mức sơ chế trong khi đã được xuất khẩu sang nhiều nước. Ảnh: TẤN LỘC

Theo thỏa thuận, trong quý III-2011 sẽ thành lập một công ty liên doanh tại Phú Yên gồm bốn công ty trên của Nhật và các công ty chuyên mua cá ngừ đại dương ở Phú Yên để thu mua, chế biến, bảo quản xuất khẩu cá ngừ đại dương. Trước mắt, các nhà đầu tư Nhật sẽ đưa vào Việt Nam hai tàu đông lạnh để phục vụ sơ chế, bảo quản cá; cung cấp lương thực, xăng dầu, nhu yếu phẩm cho ngư dân đánh bắt dài ngày trên biển…

Phú Yên là tỉnh đầu tiên ở Việt Nam khởi phát nghề câu cá ngừ đại dương. Hiện tỉnh này có hơn 700 tàu chuyên câu cá ngừ đại dương với sản lượng trên 5.000 tấn cá mỗi năm.

