Liên kết để chấn hưng hàng Việt

Ông NGUYỄN NGỌC HÒA, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM: Nhà bán lẻ nội teo tóp, DN cung cấp cũng chết theo

DN đừng coi những cơ hội đó đơn giản đưa hàng hóa vào mà chỉ là chi phí vào cửa thấp, vào rồi phải ở được lâu, muốn vậy đòi hỏi DN phải phát triển bền vững. Do đó cần phải trung thực trong làm ăn, đảm bảo đúng các cam kết. Bây giờ không còn là giai đoạn làm ăn chụp giựt nữa mà là kinh doanh bền vững. DN nên nghĩ việc hỗ trợ này chỉ là tiền đề ban đầu chứ không là tất cả. Bởi ngay cả Vingroup cũng cam kết hỗ trợ trong một năm, đâu có DN nào sống trong một năm. DN phải có tầm nhìn vài ba năm sau sản phẩm mình như thế nào. Trong quá trình này, DN tận dụng khoản chi phí được tiết giảm này để đầu tư đổi mới công nghệ, làm marketing, xây dựng thương hiệu để có chỗ đứng. Nếu nghĩ đến việc giữ khoản chi phí đó làm lời hoặc thậm chí nghĩ đến việc giảm chất lượng thì DN tự giết mình. Các tập đoàn bán lẻ nước ngoài lần lượt thâu tóm nhà bán lẻ VN. Chỉ còn hai DN bán lẻ lớn của VN là Saigon Co.op và Vingroup. Trong đó bản thân Vingroup có tiếp tục duy trì hoạt động bán lẻ như là ngành kinh doanh cốt lõi hay không hay có thể chuyển nhượng trong tương lai vẫn còn là câu hỏi lớn. Các DN như Satra, Hapro thì bán lẻ chưa phải là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Các đơn vị như Intimex thì quy mô nhỏ bé, hoạt động gặp nhiều khó khăn, khả năng chuyển nhượng và rút lui khỏi thị trường là rất lớn... Nếu không nhận rõ tình hình, có những giải pháp thích hợp, khả năng nước ngoài chiếm lĩnh hệ thống phân phối và thị trường nội địa rất lớn. Các DN vừa và nhỏ gặp khó khăn trong cạnh tranh, tiêu thụ. Ông TRẦN QUANG THẮNG, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM: Hàng vào đến siêu thị không có nghĩa nhà cung cấp xong việc

Cái khó của DN là vốn, đầu ra cho sản phẩm. Nay nhà bán lẻ hỗ trợ đầu ra rồi thì nhà cung cấp làm thế nào để xứng đáng với sự hỗ trợ này. Đó là nhà cung cấp cần nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, luôn cải tiến sản phẩm, mẫu mã… Khi hàng hóa vào được siêu thị không có nghĩa là nhà cung cấp xong việc, có nhiều việc phải làm. Chẳng hạn nhà cung cấp cần xem hàng hóa có bán được hay không; giới thiệu sản phẩm, sản phẩm cần thay đổi mẫu mã bao bì ra sao; việc giao nhận hàng hóa có đảm bảo không, do đó điều quan trọng chính là nội lực của nhà cung cấp. TS ĐÀO XUÂN KHƯƠNG, chuyên gia tư vấn phân phối và bán lẻ: Trước đây toàn liên kết kiểu... hô khẩu hiệu

Việc liên kết giữa nhà sản xuất - nhà phân phối - người tiêu dùng đã được nhắc nhiều ít nhất là gần 10 năm gần đây khi VN gia nhập WTO và mở cửa thị trường bán lẻ. Những liên kết như thế này là rất phổ biến với các nhà bán lẻ trên thế giới. Tuy nhiên, liên kết này chỉ dừng ở “khẩu hiệu” và các “diễn đàn”. Đây mới là liên kết “thực sự” đem lại lợi ích cho các bên. Vingroup làm như vậy là đáng hoan nghênh và cần coi đây là hoạt động đầu tiên. Hoạt động này nên tiếp tục với các nhà cung cấp khác, có thể liên kết lên tới 200-300 nhà cung cấp.