Liên kết vùng để cùng phát triển

Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế

Nhiệm vụ trọng tâm là khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh phù hợp với vai trò, vị trí của TP đối với khu vực phía Nam và cả nước…

Chủ động tái cấu trúc kinh tế TP, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, từ chủ yếu phát triển dựa vào tăng vốn đầu tư, sử dụng nhiều lao động giản đơn sang phát triển dựa trên yếu tố năng suất tổng hợp, tiến bộ khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, năng suất lao động, sản phẩm có chất lượng cao; từ sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học công nghệ thấp sang sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng và tỉ lệ nội địa hóa cao, hàm lượng khoa học công nghệ cao.

(Trích dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu

Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015)

Cạnh tranh là tất yếu

Có ý kiến cho rằng trong đầu tư, khai thác cảng biển, TP.HCM dần dần tụt hậu so với các tỉnh như Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. Thạc sĩ Cao Minh Nghĩa lý giải: Cảng biển TP.HCM bị chia sẻ bởi các tỉnh xung quanh cũng là một xu thế tất yếu. Do tính chất địa tầng, cảng biển TP có thể không sánh nổi so với một số cảng nước sâu của các tỉnh lân cận như Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa-Vũng Tàu). Nhưng quy hoạch cảng của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ tương tác qua lại cùng phát triển.

TP.HCM có thế mạnh riêng trong phát triển dịch vụ cảng - kho bãi - logistic với hệ thống kho bãi, dịch vụ bảo quản, các khu sản xuất, tiêu thụ và hệ thống hải quan quốc tế. Đó cũng là một xu thế phát triển hợp lý. Chính vì thế, điều cần thiết hiện nay là TP.HCM cần phải cải cách các thủ tục liên quan đến hải quan một cách linh hoạt hơn, bớt những thủ tục phiền hà, phải qua nhiều cửa. Điều ấy sẽ giúp thế mạnh này của TP phát triển hơn.