Lơ lửng số phận mũ bảo hiểm “thời trang”

Hôm qua, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị về quản lý chất lượng mũ bảo hiểm (MBH) do Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng tổ chức. Hai ngày trước khi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (gọi tắt là Quy chuẩn 02) được áp dụng thì số phận MBH thời trang vẫn treo lơ lửng.

Không có quy định về MBH thời trang

Ông Ngô Quý Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng cho rằng khái niệm “MBH thời trang” chỉ có trên các phương tiện thông tin đại chúng chứ không có văn bản nào của cơ quan chức năng quy định. Tuy nhiên, Công văn số 2727 của Bộ Khoa học và Công nghệ có hướng dẫn về việc chứng nhận cho loại mũ này. Công văn ghi rõ: “Khi tiếp nhận hồ sơ để chứng nhận MBH, nếu MBH có cấu tạo cơ bản và các bộ phận của mũ không phù hợp quy định trong Quy chuẩn 02 (trên phương tiện thông tin đại chúng gọi là “MBH thời trang”) phải yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp quy đối với loại MBH này cung cấp bằng chứng khoa học về sự an toàn đối với người sử dụng”.

Công văn cũng nói thêm, trong trường hợp này, tổ chức chứng nhận hợp quy thử nghiệm nhằm xác định tính chính xác của bằng chứng khoa học và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp giấy chứng nhận hợp quy.

Bên lề hội nghị, báo chí đặt câu hỏi yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bằng chứng khoa học về sự an toàn của MBH thời trang có phải là đẩy cái khó cho doanh nghiệp không, ông Ngô Quý Việt phủ nhận điều này. Ông Việt so sánh: “Cũng giống như trong việc chế biến các loại thực phẩm, nếu nhà sản xuất cho thêm chất phụ gia thực phẩm nào vào thì phải tự chứng minh chất đó không ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn sản phẩm. Doanh nghiệp không thể bắt cơ quan quản lý đi nghiên cứu về chất phụ gia đó để công bố nó an toàn hay không. MBH thời trang cũng vậy. Anh tự gắn thêm cho nó cái sừng, xòe thêm cái tai thì làm sao cơ quan quản lý chạy theo kiểm định được”.

Theo Quy chuẩn 02, về cấu tạo cơ bản của MBH phải có vỏ mũ, lớp đệm hấp thụ xung động bên trong vỏ mũ, quai đeo. Có ý kiến cho rằng nếu MBH có các phụ kiện thêm vào khác với cấu tạo cơ bản trên thì coi là “MBH thời trang”. Tuy nhiên, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Tân Phong Võ Đại Sơn lại cho rằng, nếu MBH có khác với quy chuẩn trên thì chỉ là khác về kiểu dáng, còn các yêu cầu về chất lượng như mức chịu va đập, khả năng hấp thụ xung động... hoàn toàn đáp ứng.

Theo ông Sơn, việc không có định nghĩa rõ như thế nào là “MBH thời trang” cũng như không hướng dẫn làm cách nào để có “bằng chứng khoa học” về độ an toàn của mũ sẽ khiến doanh nghiệp gặp khó khăn. “Công nghệ và thiết bị để kiểm định độ an toàn của MBH có giá hàng tỷ đồng, doanh nghiệp nhỏ làm sao tự đầu tư được” - ông Sơn băn khoăn.

Ông Nghiêm Xuân Minh - Giám đốc Công ty Đức Minh (chủ thương hiệu MBH Osaka) đem đến hội nghị những mẫu MBH của công ty mình và phàn nàn: “Không biết MBH nào là MBH thời trang. Chính các loại mũ cách điệu này trước đây đã được dán tem CS rồi, bây giờ không biết có được đổi sang tem CR không?”.

Sẽ khảo sát nhu cầu về MBH thời trang

Ông Hồ Tất Thắng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, hiện hội đang điều tra thị hiếu xem người tiêu dùng thích loại MBH nào, chọn loại MBH thời trang chỉ để đẹp hay để bảo vệ cái đầu của mình, chất lượng MBH thời trang như thế nào...

Theo ông Thắng, kết quả khảo sát có thể được công bố vào đầu năm 2009. Kết quả này có thể sẽ góp phần định hướng cho người tiêu dùng, nhà sản xuất và kiến nghị biện pháp với nhà quản lý. Ông Thắng cũng cho rằng, lẽ ra việc thông tin cho doanh nghiệp về quyết định mới của Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển từ tem CS sang tem CR cũng như hướng xử lý với MBH thời trang phải tiến hành sớm hơn để doanh nghiệp có định hướng kinh doanh phù hợp.

Về số liệu hơn 90% MBH thời trang không đạt chuẩn hay trên 90% số mũ bảo hiểm không công bố hợp chuẩn vẫn được dán tem CS (xem Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 12-11), ông Ngô Quý Việt cho rằng: người tiêu dùng không nên quá lo lắng. Theo ông Việt, sở dĩ tỷ lệ MBH không đạt chất lượng cao như vậy là do các cơ quan chọn mẫu từ những MBH có dấu hiệu không đạt chuẩn để kiểm tra.

Trước mắt, ông Ngô Quý Việt cho rằng, cơ quan chức năng cần có biện pháp tạm thời hạn chế việc sản xuất MBH thời trang để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Trong đợt tổng kiểm tra chất lượng sắp tới, các loại MBH thời trang đã được dán tem CS sẽ được kiểm tra lại xem có đáp ứng các yêu cầu để dán tem CR hay không. Tem CS sẽ được duy trì trong một thời gian nhất định, sau đó được thay thế hoàn toàn bằng tem CR. Tuy nhiên, theo yêu cầu doanh nghiệp tự cung cấp bằng chứng khoa học về sự an toàn thì đa số các loại MBH thời trang sẽ còn rất ít cơ hội để được công nhận hợp chuẩn.

Thị trường TP.HCM đóng băng trước giờ G Ghi nhận thị trường của Pháp Luật TP.HCM một tuần nay cho thấy tại TP.HCM có một cuộc bán tháo mũ bảo hiểm sản xuất theo tiêu chuẩn cũ. Ông Lương Thanh Liêm - Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hùng Hậu xác nhận thông tin này. Ông Liêm cho biết hiện nhiều cơ sở sản xuất nhỏ bán mũ bảo hiểm có tem CS với giá rất rẻ, thậm chí có doanh nghiệp bán giá vốn sản xuất, chỉ mong đẩy hàng tồn đi. Tuy nhiên, sức tiêu thụ rất chậm. Riêng về người sử dụng thì đã xuất hiện tâm lý chờ mua mũ bảo hiểm sau ngày 15-11. Chị Thanh Xuân - chủ một cửa hàng bán mũ bảo hiểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3 cho biết, lúc trước mỗi ngày chị bán được hơn 10 cái, giờ cả ngày bán chưa được hai cái. BÙI NHƠN