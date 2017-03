Lo ngại kinh tế hủy hoại môi trường

Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về Đông Á 2010 ngày 7-6 tiếp tục với chủ đề chính là phát triển xanh. Các diễn giả đều thống nhất để có thể phát triển bền vững thì chính phủ, doanh nghiệp và xã hội phải đưa bảo vệ môi trường vào chiến lược phát triển dài hạn.

Cắt giảm khí thải

Bà Amrita Cheema-Behrendt, biên tập viên kênh truyền hình Deutsche Welle TV (Đức), cho rằng châu Á hiện có tốc độ tăng trưởng mà châu Âu chỉ có thể nhìn và ganh tỵ. Tuy nhiên, châu Á là khu vực rất nhạy cảm với các biến đổi khí hậu. Vì vậy, chính phủ các nước và doanh nghiệp cần phải giải quyết các vấn đề môi trường để phát triển bền vững.

Ông Yoon Jong-Soo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hàn Quốc, cho biết Hàn Quốc rất quan ngại về sự thay đổi khí hậu trong 100 năm qua. Các ngành công nghiệp của Hàn Quốc cần rất nhiều năng lượng đầu vào nhưng có đến 83% năng lượng đang sử dụng là than đá không có khả năng tái tạo. Do đó, chính phủ nước này đã đầu tư 83,6 tỉ USD vào lĩnh vực môi trường xanh. Bên cạnh đó, dù chưa là thành viên của hiệp định cắt giảm khí thải nhưng Hàn Quốc cũng đặt mục tiêu giảm 30% khí CO 2 cho đến năm 2020.

Ông Stuart Dean - Chủ tịch khu vực ASEAN của Công ty GE cho biết GE đã đầu tư hơn 5 tỉ USD/năm để nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường giúp tiết kiệm năng lượng hơn. Ví dụ, một động cơ mới cho máy bay Boeing 777 sử dụng năng lượng hiệu quả hơn sẽ giúp Vietnam Airlines tiết kiệm được 1,2 triệu USD/năm.

WEF đánh giá Việt Nam đã tổ chức tốt Diễn đàn Kinh tế thế giới, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ông Eckhard Cordes - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Metro (Đức) và cũng là đồng Chủ tịch Hội nghị WEF Đông Á 2010 cho rằng các doanh nghiệp phải đưa chiến dịch bảo vệ môi trường vào chiến lược phát triển của mình. Ví dụ, Metro đã đặt mục tiêu cắt giảm 15% khí thải cho đến năm 2015. Để làm được điều này, Metro dùng đèn tiết kiệm điện, thiết bị làm lạnh sử dụng ít năng lượng hơn. Ngoài ra, Metro có một số dự án thí điểm dùng năng lượng mặt trời như xây dựng trung tâm mua sắm đầu tiên ở châu Âu sử dụng năng lượng hoàn toàn tái tạo.

Cần chính phủ giúp sức

Ông Carl Lukach, Chủ tịch Công ty TNHH DuPont Asia Pacific (Nhật Bản), khẳng định doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu sản phẩm xanh sẽ gặp nhiều rủi ro hơn các doanh nghiệp khác. Do đó, để có thể thực hiện mục tiêu xanh, doanh nghiệp cần chính phủ hỗ trợ về thuế, vốn vay ưu đãi và có những chính sách khuyến khích xã hội tiêu dùng những sản phẩm này.

Bà Amrita cho rằng giá bán của những sản phẩm xanh thường cao hơn năm lần so với sản phẩm thông thường cùng loại. Vậy làm sao khuyến khích người dân sử dụng? Trả lời về vấn đề này, ông Eckhard Cordes cho rằng cũng cần kiên nhẫn với giá bán và cơ chế thị trường sẽ điều tiết nó. Bởi lẽ một sản phẩm xanh không chỉ liên quan đến giá trị kinh tế mà nó còn là trách nhiệm xã hội để bảo vệ môi trường. Hơn nữa, việc đầu tư mua sắm thiết bị tiết kiệm năng lượng sẽ giúp mang lại hiệu quả kinh tế về lâu dài.

Một vấn đề được đặt ra là chi phí đầu tư vào nghiên cứu công nghệ xanh, chuyển giao công nghệ, thay đổi máy móc, thiết bị thông thường sang thiết bị xanh là rất tốn kém. Liệu các nước châu Á có thể chịu được hay không? Ngoài ra, các công ty lớn thì có vốn, có nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu nhưng các doanh nghiệp nhỏ thì lấy đâu ra tiền?

Ông Carl Lukach cho rằng nguồn vốn không phải là vấn đề khó khăn. Nhiều công ty lớn ở châu Âu đang chuyển các bộ phận nghiên cứu về bảo vệ môi trường sang châu Á và doanh nghiệp cần cộng tác với các bộ phận này. Hơn nữa, doanh nghiệp đi sau còn tránh được những sai lầm mà những công ty khác đi trước đã mắc phải. Điều quan trọng nhất mà các doanh nghiệp châu Á cần làm là đẩy nhanh việc nghiên cứu hơn nữa.

Các nước châu Á cần liên kết với nhau Buổi thảo luận bế mạc WEF về Đông Á 2010 xoay quanh chủ đề vai trò châu Á và các lãnh đạo châu Á cần làm gì, ông Pascal Lamy, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), cho rằng những hiệp định song phương tuy hiệu quả nhưng vẫn có giới hạn và sẽ không có tác dụng trong một số trường hợp, ví dụ như chống bán phá giá, chống trợ cấp... Do đó các quốc gia cần phải tăng cường hợp tác và xây dựng các hiệp định đa phương. Bà Mari Elka Pangestu, Bộ trưởng Bộ Thương mại Indonesia, cho rằng châu Á ngày càng mang nhiều trọng trách. Cần phải kết nối với nhau chặt chẽ hơn để tiếng nói chung của châu Á có trọng lượng hơn, tham gia nhiều hơn vào hệ thống quản trị toàn cầu.

QUỲNH NHƯ