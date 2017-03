Loạn chất lượng vàng nữ trang

Vàng nguyên liệu nhập về do Ngân hàng Nhà nước cấp quota, còn chất lượng như thế nào do Bộ Khoa học và Công nghệ, khi sản phẩm lưu thông ngoài thị trường là do Bộ Công Thương, quản lý thị trường kiểm soát.

Mua nhẫn, dây chuyền, bông tai nữ trang… của tiệm vàng nào thì người tiêu dùng chỉ có thể đến chính tiệm đó bán lại kèm giấy biên nhận đã mua thì mới khỏi bị mất giá. Hiện nay bên cạnh chuyện bị thiệt về tiền công cho mẫu mã vàng nữ trang thì người tiêu dùng còn bị móc túi bởi chất lượng mặt hàng này không được kiểm soát chặt.

Vàng độn làm xôn xao thị trường

Một câu chuyện hiện tưởng chừng là khó khăn riêng của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng là vàng độn xuất hiện làm người tiêu dùng hoang mang và việc kinh doanh chậm lại. Tuy nhiên, chuyện này ít nhiều cho thấy thị trường vàng, nhất là mặt hàng vàng nữ trang về mặt chất lượng đang có vấn đề.

Dù có nhiều thử nghiệm nhưng đến thời điểm này, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trong nước vẫn chưa thống nhất các chất độn trong mặt hàng vàng vừa bị phát hiện gần đây là chất gì.

Tại Hà Nội, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu công bố kim loại được độn vào vàng thời gian gần đây chủ yếu là vonfram và một số kim loại nặng khác. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vàng ở thị trường phía Nam phát hiện ngoài vonfram còn có nhóm kim loại osmium, ruthenium và iridium.

Vàng nữ trang của các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh được người tiêu dùng quan tâm. Ảnh: M.THẢO

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý TP.HCM (SJA), cho biết đến giờ vẫn chưa thống nhất các chất độn trong vàng phát hiện gần đây cụ thể gồm những chất gì.

“Về việc này sau đại hội bầu ban chấp hành mới, SJA sẽ đứng ra tổ chức một cuộc hội thảo, mời các nhà khoa học, trung tâm giám định để làm rõ” - ông Dưng nói.

Siết bằng tiêu chuẩn kỹ thuật

Câu chuyện vàng độn không chỉ tác động tâm lý mà còn dấy lên sự nghi ngờ chất lượng vàng, nhất là vàng nữ trang.

Tại sao vàng nữ trang cùng tuổi nhưng mua ở tiệm vàng này mà bán ở tiệm khác là giá cả chênh lệch khá lớn? Bỏ qua vấn đề tiền gia công của thợ kim hoàn làm giá mua bán khác nhau thì sự chênh lệch giá còn là gì nữa?

Giải thích cho vấn đề “nhạy cảm” này, chủ một cơ sở gia công vàng ở quận 11, TP.HCM chia sẻ có thể là do hiện chưa có các tiêu chuẩn cụ thể về sản xuất gia công vàng. Riêng vàng nữ trang hiện bỏ trống tiêu chuẩn mạnh ai nấy làm nên có khi đóng dấu 18K (vàng 7,5 tuổi) nhưng dùng nguyên liệu 6,5 tuổi, thậm chí thấp hơn để sản xuất. Đáng nói chất lượng thấp hiện còn phổ biến ở loại vàng trắng vì có khi đóng dấu 18K nhưng có thể là vàng dưới 5 tuổi.

“Có gian lận tuổi hay không, ăn ít hay nhiều ở vàng nữ trang chủ yếu do mỗi tiệm vàng định hướng. Cái này phụ thuộc vào đạo đức kinh doanh và tự giữ chữ tín của các cơ sở, doanh nghiệp mà thôi” - ông này bật mí.

25,5 tấn vàng trang sức mỹ nghệ cả nước sản xuất và tiêu thụ từ năm 1991-2010. Trong đó, TP.HCM tiêu thụ 80%, tức khoảng 20,5 tấn. (Số liệu do Hội SJA cung cấp)

Về việc gian lận tuổi vàng, trước đây Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đã từng có văn bản kêu gọi các thành viên bán vàng đúng chất lượng tiến tới sẽ triển khai đóng dấu hợp chuẩn chất lượng cho sản phẩm. Tuy nhiên, việc kêu gọi này từ đó đến nay hơn một năm vẫn chưa được tiến hành rộng rãi.

Một phó chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý TP chia sẻ chất lượng mặt hàng vàng, vàng nữ trang còn bị thả nổi là do quy định vàng là hàng hóa lưu thông bình thường. Vì thế hiện quy định cho phép chất lượng sản phẩm như thế nào là do các doanh nghiệp sản xuất tự công bố.

Không chỉ thiếu về tiêu chuẩn sản xuất mà việc quản lý vàng hiện do nhiều cơ quan, nhiều cấp quản lý chồng chéo. Như vàng nguyên liệu nhập về do Ngân hàng Nhà nước cấp quota cho doanh nghiệp, còn chất lượng như thế nào do Bộ Khoa học và Công nghệ, khi sản phẩm lưu thông ngoài thị trường là do Bộ Công Thương, quản lý thị trường kiểm soát.

Kiến nghị ban hành bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cho mặt hàng vàng Sắp tới, Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý TP sẽ kiến nghị các cấp có thẩm quyền, nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cho vàng. Khi có bộ tiêu chuẩn này thì việc sản xuất, gia công vàng kém chất lượng, không đủ tuổi sẽ bị hạn chế đến mức thấp nhất và lúc đó quyền lợi của người tiêu dùng sẽ được bảo vệ tốt hơn Ông NGUYỄN VĂN DƯNG,

Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý TP.HCM Hiệp hội vàng nên có dấu hợp chuẩn Mặt hàng vàng là ngành nghề truyền thống nên chăng khi chưa có các tiêu chuẩn quốc gia về mặt hàng này thì Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam có thể đứng ra làm dấu hợp chuẩn cho các sản phẩm của doanh nghiệp hội viên. Đây cũng là cơ sở để người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm chất lượng, uy tín vừa đảm bảo được giá trị tài sản. Một cán bộ của Cục Quản lý chất lượng hàng hóa miền Nam

BÙI NHƠN