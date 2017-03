Lợi dụng lễ, một số tiểu thương tăng giá rau củ

Trong khi đó, một số tiểu thương khác lại nhân dịp này đẩy giá lên.

Đơn cử là mặt hàng xà lách búp có giá 50.000 đồng/kg, tăng thêm 5.000-10.000 đồng/kg so với vài ngày trước. Hay như khổ qua 13.000-14.000 đồng/kg lên 17.000-18.000 đồng/kg. Giá các mặt hàng rau củ quả như cà chua, dưa leo, rau muống… và thịt gia cầm các loại thì ổn định. Chỉ có giá mặt hàng thủy hải sản tăng nhẹ như cá lóc 56.000 đồng/kg, cá điêu hồng 45.000-47.000 đồng/kg.

Nhiều tiểu thương cho biết dịp lễ các mối nhà hàng, quán ăn thường lấy hàng nhiều hơn khoảng 5% so với ngày thường.

Trái lại, tình hình mua sắm tại các siêu thị mấy ngày này khá nhộn nhịp, nhất là các mặt hàng tươi sống, phục vụ cho các buổi tụ họp bạn bè, gia đình. đại diện Co.op mart cho biết sức mua trên toàn hệ thống siêu thị dịp lễ này tăng đến 80%-90% so với ngày thường. Khách hàng chủ yếu mua thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm và nhất là hàng có khuyến mãi. Lý do được các siêu thị đưa ra là do người tiêu dùng ngày càng yên tâm với giá cả ổn định và các chương trình khuyến mãi lớn ở siêu thị.

TÚ UYÊN