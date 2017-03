Lợi nhuận ngành di động giảm 21% do cạnh tranh

Mặc dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận của các hãng viễn thông đang giảm nhanh. Báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường BMI (Anh) công bố cuối năm 2009 cho thấy doanh thu bình quân trên thuê bao di động (ARPU) của Việt Nam liên tục giảm. Năm 2008, ARPU đạt 6 USD, giảm 8% so với năm 2007 (6,5 USD); ARPU năm 2009 giảm khoảng 21% so 2008. Theo cảnh báo của hãng nghiên cứu thị trường này, nguyên nhân lợi nhuận giảm là do việc các mạng giảm cước để cạnh tranh, kéo khách.

Năm 2009, Vietnamobile và Beeline đưa ra các gói cước cực rẻ, đã buộc các mạng di động lớn bước vào cuộc đua giảm cước cuộc gọi nội mạng, sau đó là cước tin nhắn. Năm ngoái, ba mạng di động lớn là VinaPhone, Viettel và MobiFone đồng loạt giảm cước 10%-30%.

NHƯ VŨ