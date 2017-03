Long An cử đoàn sang Nhật kêu gọi đầu tư

Ông Xuân cho biết đoàn sẽ ghé tỉnh Okayama, TP Tokyo, thăm Công ty Almec, thăm nhà máy thép của Công ty JFE. Đoàn tổ chức hội thảo, giới thiệu tổng quan về Long An, tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp Nhật đầu tư vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn; xử lý, thu gom nước thải ở TP Tân An và các thị trấn; nhà máy nước Cần Đước, Mộc Hóa; lĩnh vực chế biến nông sản...; lĩnh vực công nghệ cao, chủ yếu là ngành điện tử để tạo công ăn việc làm cho thanh niên.

A. LONG

Đọc qua bài "Long An cử đòan sang Nhật kêu gọi đầu tư" bản thân tôi thấy đâu đó một tia hy vọng. Hy vọng về con đường quốc lộ 50 nối liền TP.HCM - Long An - Tiền Giang sẽ sớm hoàn thành, hy vọng khu công nghiệp Tân Kim, cụm công nghiệp xã Trường Bình sớm triển khai để người dân sống trong vùng quy họach treo cả chục năm nay bớt khổ. Nhìn quanh các tỉnh lân cận TP.HCM, chắc chỉ có Long An là có cơ sở hạ tầng kém phát triển đến vậy. Để thu hút đầu tư hiệu quả mong các cấp chính quyền tỉnh đặt trọng tâm phát triển cơ sở hạ tầng lên hàng đầu, bên cạnh chính sách ưu đãi khi thu hút đầu tư.