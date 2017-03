Long An: KCN Bắc An Thạnh sẽ thu hút 30.000 lao động

(PL)- Công ty cổ phần Phú An Thạnh vừa khởi công xây dựng Khu công nghiệp Bắc An Thạnh tại huyện Bến Lức, Long An với tổng vốn đầu tư giai đoạn một là 1.200 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành giai đoạn một và đi vào hoạt động trong năm 2009. Đến năm 2010, các nhà đầu tư sẽ vào hoạt động phủ kín toàn bộ diện tích của dự án. Ông Trần Văn Ngọc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phú An Thạnh, cho biết sau giai đoạn một, dự án sẽ thu hút trên 200 nhà đầu tư và sẽ tạo công ăn việc làm cho trên 30 ngàn lao động của tỉnh Long An. Nhân dịp này, Công ty cổ phần Phú An Thạnh đã trao tặng ba tỷ đồng xây dựng trường học tại huyện Bến Lức, 200 triệu đồng cho các quỹ khuyến học và xóa đói giảm nghèo trong huyện. Ngoài ra, công ty còn tặng 40 bộ máy vi tính cho chương trình đào tạo dạy nghề huyện Thủ Thừa, Long An. PHONG CẦM